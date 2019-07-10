Платежный «Бум»

Бизнес-структуры депутата нижегородской гордумы Евгения Лазарева не смогли отбиться от претензий налоговой службы, обвинившей их в дроблении бизнеса и уходе от уплаты налогов. Арбитражный суд поддержал ФНС в споре с ООО «Бум-Центр» и ООО «Бекетов-Центр». Компаниям доначислено налогов на 200 млн руб. Евгений Лазарев утверждает, что часть суммы он уже выплатил, но с претензиями налоговой все равно не согласен. Он намерен пройти весь путь судебных разбирательств, вплоть до Верховного суда.



В Нижегородской области арбитражный суд отказал ООО «Бум-Центр» и ООО «Бекетов-Центр» (торговые центры, специализирующиеся на продаже мебели, строительных и отделочных материалов) в исках о признании недействительными решения управления Федеральной налоговой служб о доначислении 200 млн руб. налогов. Оба предприятия являются бизнес-структурами депутата думы Нижнего Новгорода Евгения Лазарева. По данным УФНС, в действиях двух компаний были выявлены схемы дробления бизнеса. Эти схемы, считают налоговики, позволили владельцам ТЦ использовать специальные налоговые режимы, установленные только для малого бизнеса, и не доплатить в бюджет налоги. «Налоговые преимущества в форме специальных налоговых режимов установлены только для малого бизнеса и по своей сути призваны создать равные конкурентные условия для всех участников рынка. Злоупотребления такими преимуществами нивелируют усилия государства по налоговой поддержке малого бизнеса, а также не дают возможности развития и получения прибыли добросовестному бизнесу региона», — отмечают в региональном УФНС.

Справка По данным Kartoteka.ru, ООО «Бум-Центр» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году как микропредприятие с уставным капиталом 4,3 млн руб. 100% долей принадлежат директору Евгению Лазареву. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным имуществом. Выручка компании в 2017 году составила 38,3 млн руб. при 33,8 млн руб. чистой прибыли. Отчетность 2018 года не представлена.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Бекетов-Центр» зарегистрировано как микропредприятие в 2007 году в Нижнем Новгороде с уставным капиталом 3,7 млн руб. 100% долей владеет директор Евгений Лазарев. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным имуществом. По итогам 2017 года выручка компании составила 45,8 млн руб., чистая прибыль — 28,6 млн руб. Отчетность 2018 года не опубликована.

Напомним, в январе 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Бум-Центр» и ООО «Бекетов-Центр» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следователи считают, что руководство этих торговых центров создало единую схемы ухода от налогов дроблением бизнеса на подконтрольные и взаимозависимые организации для минимизации выплат. Тогда следователи говорили, что в ­2013–2015 годах компании уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 147 млн руб., но с учетом начисленных ФНС пеней и штрафов сумма выросла до 200 млн руб. Расследование уголовного дело продолжается. Евгений Лазарев с выводами следователей не согласен.

В первом полугодии 2019 года компании уже выплатили около 45 млн руб., сообщил “Ъ-Приволжье” Евгений Лазарев. В настоящее время руководство ООО «Бум-Центр» и ООО «Бекетов-Центр» ждут мотивированного решения арбитражного суда. «После того как наши юристы изучат эти документы, они начнут готовить апелляционные жалобы. Будем судиться дальше. В итоге мы, видимо, пройдем все возможные инстанции, вплоть до Верховного суда. У нас есть аргументация в пользу нашей позиции, но, к сожалению, суд первой инстанции отказался назначить экономическую экспертизу», — рассказал господин Лазарев. По его словам, дела, связанные с дроблением бизнеса, сейчас «идут просто пачками»: «Я так понимаю, что на сегодня есть некие подводные течения, о которых широкую публику и предпринимательское сообщество в известность не ставят. Это касается, в частности, налоговой службы, у которой есть свои методички и инструкции. Возможно, аналогичные установки есть и в судейском сообществе».

Напомним, ООО «Бум-Центр» и ООО «Бекетов-Строй» не единственные крупные нижегородские компании, которые обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Ранее в аналогичных преступлениях обвинили крупного нижегородского производителя куриного мяса и яиц ООО «УК "Русское поле"», автодилера ТП «Нижегородец», компании нижегородского бизнесмена Андрея Климентьева, магазин брендовой одежды класса люкс «Интермода», завод «Оргсинтез Ока», «ТНС энерго НН», завод «Заря», а также ряд предприятий малого и среднего бизнеса.

Андрей Репин