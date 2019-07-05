Руководство «Интермоды» подозревают в уклонении от уплаты 352 млн рублей налогов

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по признакам уклонения от уплаты 352 млн руб. налогов с ООО «Интермода». Магазин одежды люксовых и премиальных брендов находится в Нижнем Новгороде на улице Большой Покровской.

По версии следствия, в 2014-2016 годах руководство компании создало схему уклонения от уплаты налогов с помощью фиктивного документооборота со сторонними организациями. Фактически хозяйственных отношений компании не вели, поэтому руководство «Интермода» неправомерно обращалось за вычетами по НДС.

Дело расследуется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). Максимально предусмотренная санкция статьи – лишение свободы на срок до шести лет. Однако в случае погашения задолженности уголовное преследование менеджмента по закону прекращается.

Генеральный директор компании Яков Звягин не согласен с претензиями налоговых и правоохранительных органов. Господин Звягин сообщил “Ъ-Приволжье”, что компания оспаривает решение налоговой инспекции о доначислении недоимки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Интермода» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2009 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. Гендиректор – Яков Звягин, бенефициар – Михаил Карабельник. По итогам 2017 года при выручке в 245 млн руб. прибыль компании составила 1,1 млн руб.

Анастасия Еремина, Роман Рыскаль