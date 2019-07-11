Запуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» на борту отложен

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» с ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур снова перенесен, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. В «Роскосмосе» говорят о необходимости дополнительных испытаний.

«Роскосмос» в своем сообщении отметила, что проводит цикл плановых испытаний и дополнительные проверки систем ракеты, разгонного блока и обсерватории. «Во время проведения финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения»,— говорится в сообщении госкорпорации. Отмечено, что этот Госкомиссия обсудит этот вопрос и примет окончательное решение по пуску в основное или резервное время.

Запуск отложен до субботы, 13 июля. «Запланированный на пятницу пуск "Протона-М" перенесен на резервную дату — на субботу. Это связано не с ракетой-носителем или самим космическим аппаратом, а с наземным оборудованием»,— сказал источник «Интерфакса».

Изначально запуск «Спектра-РГ» был запланирован на сентябрь 2018 года, но дату пуска уже неоднократно переносили. Аппарат должен заменить на орбите неисправный «Спектр-Р», который перестал принимать команды с Земли. До этого запуск переносили с 21 июня на 12 июля из-за разрядившегося химического источника тока в самой обсерватории.