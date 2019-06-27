Россия и ОАЭ обсудили бурю в Заливе

Глава МИД ОАЭ шейх Абдулла бен Зайд Аль Нахайян посетил Москву практически сразу после завершения переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Абу-Даби, где главной темой для обсуждения было создание глобальной коалиции против Тегерана. Судя по вчерашним заявлениям эмиратского министра, несмотря на негативный настрой некоторых стран Персидского залива в отношении Ирана, воевать никто не хочет.

Абдулла бен Зайд и глава МИД РФ Сергей Лавров встречались недавно по дипломатическим меркам — в марте в Абу-Даби. Но, как заметил российский министр в начале вчерашних переговоров, «события развиваются так бурно, что надо чаще встречаться». Речь прежде всего о ситуации вокруг Ирана. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп буквально в последнюю минуту отменил военную операцию против этой страны. В последние несколько месяцев отношения между Вашингтоном и Тегераном резко обострились: новые санкции США, отказ Ирана от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), нападение неизвестных на саудовские, эмиратские, норвежские и японский танкеры в Оманском заливе, в чем Вашингтон обвинил Тегеран, и, наконец, сбитый иранцами американский беспилотник.

В начале недели госсекретарь США Майк Помпео посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ. Накануне поездки он сообщил, что планирует обсудить возможность «создания глобальной коалиции» против Тегерана. Затем последовали пояснения Госдепартамента, что речь идет прежде всего об объединении усилий по обеспечению свободы судоходства в регионе Персидского залива. Судя по словам господина Помпео, безопасность морских путей для США равна борьбе с Ираном. Так, он сообщил, что встреча с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом была посвящена «напряженной ситуации в регионе и необходимости обеспечить безопасность морских путей в Ормузском проливе». А говоря о переговорах в Абу-Даби, глава Госдепартамента отметил, что речь шла «о свободе навигации в Ормузском проливе и совместной работе над противодействием враждебной активности Ирана».

На пресс-конференции в Москве глава МИД ОАЭ рассказал, что на его переговорах с госсекретарем США среди разных вопросов обсуждалась ситуация в Иране. «Что касается коалиции, то он (Майк Помпео.— “Ъ”) говорил о важности работы по расширению международного участия в обеспечении физической защиты нефтеналивных судов»,— сказал министр. Речь идет как о странах-импортерах, так и о странах-экспортерах нефти. При этом Абдулла бен Зайд подчеркнул, что любые шаги направлены на обеспечение защиты судов, а не против Ирана.

Бывший посол России в Иране Александр Марьясов сомневается, что региональные игроки решатся на какие-то практические действия против Тегерана. «Со стороны (инициированной США.— “Ъ”) коалиции мы пока видим больше слов, чем дел. Антииранская риторика в регионе сильна, но на жесткое практическое противодействие ему страны коалиции не решаются. Они понимают, что любые серьезные шаги вызовут ответ Ирана. А этого региональные игроки боятся, поэтому избегают серьезных провокаций»,— сказал он “Ъ” на полях организованной международным дискуссионным клубом «Валдай» российско-иранской конференции.

Другой участник мероприятия, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, в беседе с “Ъ” отметил, что линия, которую заняла антииранская коалиция, «ошибочна и контрпродуктивна». По его словам, в случае эскалации обстановки весь регион, включая ярых противников Ирана, может столкнуться с «масштабными разрушительными последствиями». Речь о таких странах, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Израиль и ОАЭ. Именно на них опирается Вашингтон, выстраивая антииранский блок.

Впрочем, в последнее время ОАЭ весьма сдержаны в своих репликах относительно Ирана и взвешивают буквально каждое слово. Это было видно и на переговорах Абдуллы бен Зайда в Москве. Так, министр не стал подтверждать или опровергать версию США, что за атаками на танкеры стоит Тегеран. Он подтвердил то, что уже говорилось в совместном отчете ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии, поданном в Совбез ООН по результатам первой атаки 12 мая. «Мы не можем сейчас никакое государство обвинять, поскольку у нас нет неопровержимой информации. Если у других стран есть более четкая информация, я уверен, что международное сообщество ее с готовностью выслушает»,— сказал Абдулла бен Зайд. Он также отметил, что внимательно выслушал позицию Сергея Лаврова по ситуации в Персидском заливе.

Впрочем, он вряд ли услышал что-то новое. На протяжении многих лет Москва повторяет одно и то же: арабские страны и Иран должны найти общий язык, иначе войны не избежать. И столько же лет, сколько об этом говорят российские дипломаты, предложения Москвы о мерах доверия в зоне Персидского залива остаются невостребованными. Правда, по словам российского министра, в этот раз он «почувствовал заинтересованность» со стороны главы МИД ОАЭ. «Мы обсуждали с коллегой, что идея наладить диалог между арабскими странами и Ираном — это альтернатива пагубному курсу. Диалог всегда помогает разрешить противоречия мирным путем»,— сказал он. Видимо, министр был обнадежен самим фактом визита главы МИД ОАЭ в Москву сразу после переговоров с Майком Помпео.

Сергей Лавров выразил уверенность в том, что «точка невозврата» в отношениях между Вашингтоном и Ираном еще не пройдена. «Переговоры возможны всегда, если стороны готовы вести их взаимоуважительно на основе принципов международного права, на основе дипломатической практики и приличий. Когда заявления о том, что, как только сядем за стол переговоров, сразу наступит эра благоденствия в Иране, перемежаются с прямыми оскорблениями и с унизительными санкциями, которые продвигаются, в частности, в последние два дня, я не думаю, что это та почва, на которой можно получить какие-то всходы»,— пояснил глава МИД РФ, пообещав убеждать американских и иранских коллег «отойти от этой опасной черты».

Опасная черта может наступить уже сегодня. Иран подтвердил свое намерение ускорить темпы обогащения урана после 27 июня, тем самым фактически впервые за четыре года выйдя за рамки договоренностей, прописанных в СВПД.

Марианна Беленькая, Елена Черненко