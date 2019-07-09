«Роснефть» не пускают в трубу

«Роснефть» обвинила «Транснефть» в резком снижении добычи на своем ключевом активе «Юганскнефтегаз». По версии нефтекомпании, «Транснефть» ограничила прием нефти в систему магистральных нефтепроводов из-за того, что та «забита большими объемами суррогатной нефти». Речь идет о загрязненной хлоридами нефти, которую «Транснефть» сейчас вынуждена хранить. «Транснефть» же объясняет ограничения в приеме нефти тем, что «Роснефть» не распределяет уже сданную нефть, объемы которой в системе достигли 3,5 млн тонн.

Первым о снижении добычи на «Юганскнефтегазе» сообщил Reuters со ссылкой на источники. Действительно, в первые дни июля добыча на этом активе упала до 110 тыс. тонн в сутки против примерно 190 тыс. тонн в среднем в конце июня. К 5 июля добыча увеличилась примерно до 150 тыс. тонн в сутки.

Представитель «Роснефти» заявил “Ъ”, что «вынужденное снижение добычи связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям».

По его словам, значительные ограничения в приеме нефти наложены, в частности, на «РН-Юганскнефтегаз». По данным Reuters, общая добыча в России в начале июля упала до минимальных с августа 2017 года 10,79 млн баррелей в сутки.

Речь идет о загрязненной хлоридами нефти в результате инцидента на нефтепроводе «Дружба» в апреле. Значительную часть из загрязненных 5 млн тонн «Транснефть» по-прежнему держит в хранилищах, постепенно подмешивая в общий поток и поддерживая концентрацию хлоридов ниже разрешенных 6 ppm. Однако ситуация с хлорной нефтью была ограничена европейской частью России и не должна была прямо затронуть месторождения в Западной Сибири.

В «Транснефти» в ответ заявили, что ограничения в приеме нефти связаны с тем, что «Роснефть» наращивает объем своей сданной, но нераспределенной нефти в системе, которую «Транснефть» вынуждена там хранить, и объем такой нефти уже достиг 3,5 млн тонн. «Накопление такого ресурса в системе является беспрецедентным! Это качественная, кондиционная нефть, которая вынуждено складируется в непредназначенной для хранения системе ''Транснефти''. Наши предложения по увеличению отгрузок через дополнительные, не предусмотренные графиком танкерные партии, в том числе и на самом премиальном восточном направлении оказываются невостребованными ''Роснефтью''»,— заявил представитель трубопроводной компании.

«В связи с этим, после многократных предупреждений, мы были вынуждены ограничить в июле сдачу от ''дочки'' ''Роснефти'' в размере 0,5% от ее годовой добычи, т.е. в объеме, легко компенсируемым до конца года, в случае изменения нашими партнерами своей работы по нефтепоставкам»,— добавили в «Транснефти».

Представитель компании также обратил внимание, что еще в начале июня компания указывала, что «Роснефть» с начала года не полностью распределяет нефть, сдаваемую в систему, по маршрутным поручениям.

Юрий Барсуков