Зурабишвили призвала власти РФ не поддаваться на провокации грузинских радикалов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не поддаваться на провокации местных радикалов и прийти к деэскалации напряжения между двумя странами. Она предложила использовать президентскую платформу для диалога.

«Свобода от ответственности неотделима. <…> Мы не должны допустить, чтобы что-то, что является провокацией, дискредитировало и дестабилизировало страну»,— заявила госпожа Зурабишвили на спецбрифинге (цитата по «Рустави-2»). Она добавила, что Грузии важно знать о благосостоянии граждан России, проживающих в ней. «И даже в самый напряженный период в стране не было инцидентов, которые угрожали бы иностранным гражданам или гостям, проживающим в Грузии»,— отметила она.

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Поводом для обсуждения возможных санкций стало выступление ведущего оппозиционного грузинского канала «Рустави-2» Георгия Габунии. Он начал программу 7 июля с того, что по-русски оскорбил Владимира Путина и его родителей. У офиса телеканала начались протесты, «Рустави-2» на несколько часов прерывал вещание. Телеведущего на два месяца отстранили от работы. На сегодняшнем заседании Госдума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии.

О последствиях конфликта двух стран — в публикации “Ъ” «Санкции пошли в разлив».