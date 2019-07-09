Адвокат «Томет» заявил, что дело ТОАЗа должно было рассматриваться в арбитражном суде

Адвокат компании-ответчика «Томет» по делу «Тольяттиазота» Сергей Коронец заявил, что дело должно было рассматриваться в арбитражном суде. На пресс-конференции юрист назвал вынесенный акт в Комсомольском районном суде Тольятти «выдающимся в своей незаконности».

Господин Коронец заявил, что судебное решение будет обжаловано, поскольку для предпринимателей создается негативная ситуация. «Компетенции судьи общей юрисдикции недостаточно для такого сложного дела. Ранее он занимался в основном кражами из магазинов и делами по наркотикам. Нам стало понятно, почему иск со столь значительной суммой был рассмотрен именно таким образом. Предприниматели теперь будут думать, зачем идти в арбитражный суд, если можно в рамках уголовного дела заявить гражданский иск. И вместо предоставления документы об аффилированности достаточно будет сослаться на свидетельские показания, например, анонимные», – пояснил адвокат.

Представители интересов «Тольяттиазота» будут обжаловать решение Комсомольского районного суда Тольятти в Самарском областном суде.

Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года. По версии Следственного комитета РФ, с ноября 2007 по март 2012 года топ-менеджеры завода похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене.

В пятницу Комсомольский районный суд приговорил экс-главу ТОАЗа Владимира Махлая к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Сергей Махлай и Евгений Королев осуждены на девять и восемь с половиной года колонии общего режима соответственно. Владелец компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер и второй собственник организации Эндрю Циви приговорены к девяти и восьми с половиной годам лишения свободы.

Андрей Сазонов