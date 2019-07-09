Продукцию ТОАЗа оценили по Уголовному кодексу

В Тольятти завершился суд по делу в отношении бывших руководителей ПАО ТОАЗ («Тольяттиазот»), обвиняемых в хищениях продукции предприятия на сумму 85 млрд руб. Уголовное дело было возбуждено семь лет назад по заявлению миноритарного акционера завода АО «ОХК „Уралхим“». Процесс был заочным, поскольку все фигуранты в настоящее время проживают за границей, и длился полтора года. В итоге подсудимые получили от восьми c половиной до девяти лет лишения свободы. В ТОАЗе дело называют «безосновательным и абсурдным», защита намерена обжаловать приговор. Тяжба между сторонами продолжается и в Высоком суде Ирландии, который на время разбирательств запретил «Уралхиму» арестовывать активы тольяттинского ­предприятия.

Комсомольский районный суд Тольятти в минувшую пятницу заочно приговорил бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора компании Евгения Королева, а также двух совладельцев швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайера и Андреаса Циви к реальным срокам заключения. Отец и сын Махлаи получили по 9 лет, Евгений Королев — 8,5. Беат Рупрехт-Ведемайер и Андреас Циви — 8,5 и 9 лет соответственно. Каждому из подсудимых, находящихся за пределами России, судья назначил в качестве дополнительного наказания штраф в размере 900 тыс. руб. Кроме того, судья Андрей Кириллов удовлетворил и гражданский иск АО «ОХК „Уралхим“» к обвиняемым на общую сумму в 87 млрд руб., из которых 10 млрд рублей должно быть выплачено непосредственно «Уралхиму».

Судебный процесс в Тольятти начался в феврале 2018 года. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Тольяттиазота» было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима», расследование продолжалось более 5 лет. Потерпевшими по делу наряду с «Уралхимом» является мелкий миноритарий Евгений Седыкин, которому принадлежит 0,00019% акций компании, а также им в суде был признан сам «Тольяттиазот». При этом Евгений Седыкин в 2017 году был приговорен к четырем годам лишения свободы условно за покушение на мошенничество и подделку документов. Господин Седыкин организовал фиктивное собрание акционеров с целью смены руководства завода.

По версии следствия, руководители «Тольяттиазота» продавали продукцию предприятия своим иностранным контрагентам по заниженным ценам, а те, в свою очередь, реализовывали ее по рыночным. Всю похищенную продукцию следствие оценило в 85 млрд руб. Следствие и «Уралхим» считают, что последний имел право на часть продукции, производимой предприятием, и в связи с этим размер ущерба «Уралхима» составил порядка 10 млрд руб., что составляет величину от стоимости продукции, оцененную в 85 млрд руб., пропорциональную доле принадлежащих «Уралхиму» акций в общем количестве акций «Тольяттиазота». Сторона защиты отмечала, что прав на произведенную обществом продукцию «Уралхим» не имеет, за эти годы предприятие получило выручку по контрактам за якобы похищенную продукцию в размере более 65,5 млрд руб., что и составляло рыночную стоимость продукции, платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строилось обвинение, содержит грубые ошибки и выполнен экспертами предвзято.

Процесс сопровождался различными скандалами. В частности, защита утверждала, что электронный документ с обвинительным заключением был создан «Уралхимом», что, по словам адвокатов, можно было обнаружить в свойствах файла, полученного сторонами. Адвокаты также отмечали, что со стороны обвинения широко привлекались так называемые засекреченные свидетели, которые отвечали на вопросы из другого зала с помощью аудиосвязи с изменением голоса. Кроме того, защита не смогла допросить Наталью Семилютину, одного из авторов экспертного заключения о занижении ТОАЗом рыночных цен. В суде выяснилось, что из-за математических ошибок сумма ущерба была завышена экспертами на 6 млрд руб., но на процесс госпожа Семилютина не пришла, сославшись на болезнь. Второй эксперт Сергей Валентей не был допрошен ни в ходе следствия, ни в суде.

Еще одну скандальную ситуацию создало привлечение в качестве свидетеля обвинения экс-руководителя службы безопасности ТОАЗа Олега Антошина.

Господин Антошин давал показания по видеосвязи из Лефортовского следственного изолятора, где он находится с 2017 года по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Экс-безопасник тольяттинского предприятия входил в преступную группу, организованную бывшим охранником Бориса Березовского Сергеем Соколовым. Согласно показаниям последнего, в задачи группы входила дискредитация тольяттинского предприятия и его руководителей по заказу одной из финансовопромышленных групп. С этой целью в 2016 году Соколов, Антошин и их подельники организовали подброс оружия и взрывчатки на территорию химзавода. В ходе расследования ФСБ России ОПГ была разоблачена, а все ее участники арестованы.

После допроса свидетелей со стороны обвинения судья Андрей Кириллов резко ускорил процесс и изменил расписания заседаний. Если ранее они проходили 1–2 раза в неделю, то с апреля перешли на ежедневный режим. В результате, считает защита, ряд свидетелей с ее стороны вообще не допросили. Накануне прений громкое заявление сделал один из адвокатов «Тольттиазота» Денис Симачев. Юрист сообщил суду, что старший следователь по особо важным делам СК РФ генерал-майор Михаил Туманов якобы предлагал коллеге Симачева сотрудничество, согласно которому, адвокат должен был стать осведомителем следователя, рассказывая о планах защиты. Юрист от такого предложения отказался, после чего Михаил Туманов якобы «пригрозил неприятностями, особенно выразив желание во чтобы то ни стало возбудить уголовное дело персонально против Симачева, который мешает ­следствию».

«Это приговор по делу о хищении, которого не было. Доказательствами, подтверждающими правомерность и экономическую целесообразность поставок ТОАЗом продукции фирме «Нитрохем», суд пренебрег, используя надуманные предлоги, а порой — и вовсе безмотивно. Судебные выводы строятся на материалах, недостоверность которых очевидна. Эту позицию мы и надеемся донести до вышестоящего суда, куда обратимся незамедлительно»,— заявил по итогам процесса адвокат Сергея Махлая Александр Гофштейн.

«ПАО ТОАЗ категорически не согласно с обвинительным приговором, считает его не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в ходе судебного процесса, а также вынесенным с грубыми нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства РФ.ПАО ТОАЗ обжалует указанный приговор суда в установленном законом порядке,— говорится в заявлении предприятия.— „Тольяттиазот“ неоднократно заявлял, что считает уголовное дело безосновательным и абсурдным, инициированным миноритарными акционерами АО «ОХК „Уралхим“» и СедыкинымЕ.Я., находящимися в многолетнем корпоративном конфликте с ПАО ТОАЗ, в целях рейдерского захвата нашего успешного предприятия. ПАО ТОАЗ не считает себя потерпевшей стороной по делу и не согласно с наличием какого-либо ущерба. Вся якобы похищенная продукция за 2008–2011 годы была реализована по официальным договорам и по максимально возможным ценам, а выручка за продукцию поступала на расчетные счета предприятия в полном объеме». «Отдельно стоит отметить то беспрецедентное давление, с которым столкнулись руководители, трудовой коллектив и даже юридические советники „Тольяттиазота“ как на этапе следствия, так и в ходе судебных разбирательств… ПАО ТОАЗ будет и дальше принимать все законные меры по защите от недобросовестных действий миноритариев»,— говорится в заявлении Петра Орджоникидзе, председателя совета директоров ­предприятия.

«Компания „Уралхим“ как потерпевшая сторона считает решение суда обоснованным и справедливым,— в свою очередь, прокомментировал ситуацию Димитрий Татьянин, заместитель генерального директора — директор по правовым вопросам АО «ОХК „Уралхим“».— Несмотря на запутанность и сложность уголовного дела, суд проявил скрупулезность в подходе к изучению многочисленных материалов и показаний свидетелей. Такой вердикт дает надежду, что ущерб, нанесенный бюджетам разных уровней, а также потерпевшим — заводу ТОАЗ и компании „Уралхим“ — будет возмещен в полном объеме».

Точку в корпоративном конфликте между сторонами ставить пока рано. Еще один процесс развивается в высоком суде Ирландии, куда обратились с иском к «Уралхиму» и его бенефициарам акционеры ТОАЗа. Они требуют возмещения ущерба, причиненного недобросовестными действиями самого «Уралхима» и связанных с ним лиц по попыткам рейдерского захвата завода. Ирландский суд запретил взыскивать акции тольяттинского предприятия до окончания разбирательства.

Партнер юридической компании «Сотби», адвокат Владимир Журавчак уверен, что «законность и обоснованность приговора будут проверены вышестоящими судебными инстанциями, в том числе и ЕСПЧ».

Руководитель направления «банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает взыскание многомиллиардной суммы маловероятным. «Это будет далеко не первое решение, которое в итоге вряд ли будет исполнено. Учитывая обстоятельства, оно выглядит как месть в отношении ответчиков. Реальное исполнение судебных актов о взыскании денежных средств в России находится на очень низком уровне»,— полагает эксперт.

Андрей Сазонов