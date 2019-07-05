Суд в Тольятти начал оглашать заочный приговор по делу о хищениях на «Тольяттиазоте»

В Комсомольском районном суде Тольятти стартовало оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-руководителей ПАО «Тольяттиазот». Об этом “Ъ-Волга” сообщил адвокат одного из бывших глав ТоАЗа Евгения Королева Вячеслав Яблоков.

«Секретарь судьи в процессе оглашения упала в обморок»,– отметил собеседник издания.

Судебный процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвиняются в хищениях при реализации аммиака и карбамида, длится с февраля 2018 года. Уголовное дело в отношении них было возбуждено в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима», но более шести лет у следствия не получалось довести его до суда. Силовики считают, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечает, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строится обвинение, содержит грубые ошибки и выполнен предвзятыми экспертами, привлеченными следователями. Ранее суд заслушал стороны процесса, накануне прошли прения.

Георгий Портнов