Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителей ТОАЗа

Комсомольский районный суд Тольятти заочно приговорил экс-руководителей «Тольяттиазота» и остальных фигурантов дела к лишению свободы на срок восемь с половиной и девять лет, сообщил представитель суда. Все обвиняемые давно находятся за пределами России.

Бывший руководитель тольяттинского химического предприятия Владимир Махлай приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сергей Махлай и Евгений Королев получили девять и восемь с половиной года колонии общего режима соответственно. Собственник компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер и второй владелец организации Эндрю Циви приговорены к девяти и восьми с половиной годам лишения свободы соответственно. Прокурор требовал ограничить им свободу на восемь с половиной года.

Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года. По версии Следственного комитета РФ, с ноября 2007 по март 2012 года топ-менеджеры завода похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Следствие считало, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечала, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строилось обвинение, содержал грубые ошибки.

В ходе суда также выяснилось, что электронный документ с обвинительным заключением был создан заинтересованной стороной – компанией «Уралхим», что было обнаружено в свойствах файла. Допрос свидетелей со стороны обвинения длился на протяжении девяти месяцев, при этом привлекались анонимы. В зале суда они не присутствовали, а отвечали на вопросы из другой комнаты с помощью аудиосвязи с изменением голоса. После допроса свидетелей со стороны обвинения судья Андрей Кириллов резко ускорил процесс, перешедший в ежедневный рабочий режим. При этом защитники регулярно жаловались на то, что нарушение графика приводит к срыву заседаний по другим процессам, а в текущем процессе стороны ставятся в неравные условия.

Уголовное дело в отношении экс-руководителей тольяттинского предприятия было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима». Потерпевшими по делу также являются миноритарий Евгений Седыкин, которому принадлежит 0,00019% акций компании, и «Тольяттиазот».

«Тольяттиазот» является крупнейшим производителем аммиака и карбамида в России.

О позиции стороны защиты экс-руководителя «Тольяттиазота» — в публикации “Ъ-Волга” «Адвокат указал на дефицит законности».

Андрей Сазонов