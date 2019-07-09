Дональд Трамп рассердился на посла Великобритании за откровенность

Президент США Дональд Трамп объявил, что он «больше не будет иметь никаких дел» с послом Великобритании в Вашингтоне сэром Кимом Дарраком. Накануне британские СМИ опубликовали тексты секретных телеграмм, которые дипломат отправлял в Лондон в течение последних трех лет. В них он нелестно отзывался о президенте США и его администрации. В понедельник Белый дом официально отозвал приглашение посла на ужин с участием эмира Катара, находящегося с визитом в США. Разгоревшийся дипломатический скандал стал неприятной новостью для Лондона, пытающегося заключить новое торговое соглашение с Вашингтоном накануне возможного выхода Великобритании из Евросоюза в октябре.

«Я не знаю посла, но его не любят или он не слишком хорошо знает, как вести себя в США,— сообщали Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.— Мы больше не будем иметь с ним никаких дел. Хорошие новости для прекрасного Соединенного Королевства в том, что скоро у них будет новый премьер-министр».

Накануне британский таблоид Daily Mail опубликовал тексты секретных телеграмм, которые посол Великобритании в Вашингтоне сэр Ким Даррак отправлял в Лондон, начиная с 2017 года.

В своих депешах дипломат называет Дональда Трампа «некомпетентным» и «неумелым» лидером, «излучающим неуверенность в себе», и предупреждает, что его президентство может закончиться катастрофой.

Сэр Даррак советует британским властям в ходе переговоров с президентом США «подчеркивать его достижения, даже если он их и не совершил», а атмосферу в администрации сравнивает с «дракой на ножах». При этом посол подчеркивает: в Вашингтоне сомневаются, что Белый дом в обозримом будущем сможет стать «более нормальным, менее дисфункциональным, менее непредсказуемым, менее разделенным на фракции, менее неуклюжим и неумелым в области дипломатии».

После публикации в Лондоне признали, что дипломатические телеграммы являются подлинными. Сам Дональд Трамп, впрочем, поначалу довольно сдержанно прокомментировал разгорающийся скандал. «Мы не являемся большими поклонниками этого человека, и он не слишком хорошо послужил Великобритании,— сказал он в минувшее воскресенье, отвечая на вопросы журналистов.— Я мог бы многое сказать о нем, но не буду тратить на это время».

Спустя сутки господин Трамп выступил с куда более резкими комментариями, с нескрываемым раздражением раскритиковав решения премьер-министра Великобритании накануне предстоящего в конце октября выхода страны из Евросоюза. «Что за бардак организовали она и ее представители,— отметил в Twitter Дональд Трамп, еще несколько недель назад подчеркивавший, что считает работу Терезы Мэй "великолепной".— Я говорил ей, что нужно было сделать, но она решила идти по другому пути». При этом президент США счел нужным напомнить, что в июне этого года он совершил «блистательный» визит в Великобританию, и был «впечатлен» встречей с королевой Елизаветой II.

Уже через несколько минут после появления первого твита Дональда Трампа, представитель администрации сообщил, что Белый дом официально отозвал приглашение посла Великобритании на ужин с участием эмира Катара, находящегося с визитом в США. Мероприятие с участием президента Дональда Трампа и других высокопоставленных представителей администрации в честь шейха Тамима бен Хамада Аль Тани вечером в понедельник устраивал министр финансов США Стивен Мнучин.

В начале недели британские власти предприняли осторожную попытку погасить разгорающийся скандал. Прибывший в Вашингтон министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс провел незапланированную встречу с дочерью и, по совместительству, советником президента США Иванкой Трамп, в ходе которой, по информации британских СМИ, собирался извиниться за неожиданную утечку секретной информации. В интервью BBC он согласился с тем, что публикация дипломатических телеграмм может иметь «разрушительный эффект» для двусторонних отношений.

Посол Ким Даррак еще несколько дней назад считался одним из самых влиятельных представителей дипломатического корпуса в Вашингтоне. Он пользовался расположением в администрации США, а на регулярно устраиваемых в британском посольстве приемах, торжественных ужинах и музыкальных концертах привычными гостями были все без исключения высокопоставленные чиновники Белого дома. Частыми гостями посольства являлись дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

В ответ на запрос “Ъ” в Белом доме отказались пояснить, значит ли твит Дональда Трампа, что от дальнейших контактов с британским послом отказывается только сам президент США, или общаться с сэром Кимом Дарраком будет запрещено всем представителям администрации, включая сотрудников Госдепартамента.

В этом случае посол Великобритании в американской столице фактически окажется персоной нон грата и будет вынужден покинуть Вашингтон. «У нас пока нет никаких комментариев по этому вопросу»,— кратко ответила сотрудница пресс-службы Белого дома.

Пока представители британских властей публично заявляют, что посол Даррак пользуется «полной поддержкой» премьер-министра Терезы Мэй. «Мы ясно дали понять США, насколько неуместной была эта утечка,— говорится в заявлении официального представителя правительства Великобритании, распространенном в понедельник.— Опубликованные отдельно выбранные фрагменты не отражают близость и важность отношений (с США.— “Ъ”). В то же время мы должны подчеркнуть важность того, что послы должны иметь возможность предоставлять честную и неприукрашенную оценку политической ситуации в странах, где они находятся».

В ближайшее время Тереза Мэй должна покинуть свой пост. Разгоревшийся дипломатический скандал ставит ее преемника, которым скорее всего станет Борис Джонсон, в непростую ситуацию. Именно ему предстоит решить, стоит ли отозвать из Вашингтона посла Даррака. Это решение может быть расценено оппонентами, как беспрецедентная уступка, сделанная по настоянию Дональда Трампа. В свою очередь, отказ сменить высокопоставленного дипломата может еще больше осложнить отношения Лондона с ключевым союзником.

Кирилл Белянинов, Вашингтон