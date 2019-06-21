«Борис, ты прав»

Гонка за пост лидера Консервативной партии Британии, который станет новым премьер-министром, идет к финишу. После прошедших на этой неделе во фракции тори раундов голосования число претендентов на кресло преемника Терезы Мэй сократилось до двух. В лидеры выбились экс-глава МИДа Борис Джонсон и нынешний глава дипломатического ведомства Джереми Хант. Победа Бориса Джонсона сделает выход Британии из ЕС к 31 октября неизбежным, повышая риск развода с Брюсселем без соглашения. Его соперник пока не оставляет попыток убедить соратников выбрать «правильного премьера» и обещает договориться с Евросоюзом, избежав жесткого «Брексита».

Разбитые на несколько этапов выборы нового лидера британской партии власти, который должен сменить уходящую в отставку премьер-министра Терезу Мэй, превратились в гонку на выбывание. На протяжении последних дней круг претендентов неуклонно сужается (согласно процедуре, из борьбы выбывает кандидат, набравший в ходе очередного раунда менее 33 голосов).

При этом начиная с первого тура, прошедшего 13 июня, участники гонки один за другим переходят на сторону своего бывшего соперника Бориса Джонсона, заявляя о поддержке его кандидатуры и еще больше укрепляя его лидерство.

После третьего и четвертого туров голосования, состоявшихся в среду и четверг, тройку лидеров составили лидирующий с большим отрывом Борис Джонсон, действующий глава МИДа Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув. Уже в четверг вечером состоялся и пятый тур, в результате которого кандидатов осталось всего двое — Борис Джонсон и Джереми Хант. Теперь окончательный выбор между ними до конца июля сделают 160 тыс. членов Консервативной партии, которые будут голосовать по почте.

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Лидерство Бориса Джонсона, в ходе каждого раунда получающего больше голосов, чем его главные преследователи, вместе взятые, объясняется его жесткой популистской риторикой, обещаниями довести «Брексит» до конца без дальнейших отсрочек и готовностью пойти на разрыв с Евросоюзом, даже если об условиях выхода договориться не удастся.

«Он пообещал осуществить выход Великобритании из ЕС 31 октября с соглашением или без, и он раз за разом показывает, что он динамичный лидер, способный собрать сильную команду, которая будет реализовывать его обещания»,— заявила экс-министр труда и пенсий Эстер Макви. Госпожа Макви принимала участие в гонке, однако выбыла в первом туре.

«Я поддерживаю Бориса Джонсона, потому что он наилучший кандидат, чтобы объединить Консервативную партию. Мы сможем осуществить "Брексит", а затем объединить страну»,— вторит Эстер Макви еще один претендент, снявший свою кандидатуру в пользу Бориса Джонсона,— министр здравоохранения в правительстве Терезы Мэй Мэттью Хэнкок.

Сам Борис Джонсон, к которому приковано главное внимание, продолжает делать жесткие заявления в ЕС, давая понять, что в случае избрания его премьером проявит большую решительность, чем Тереза Мэй.

«Мы сможем убедить Брюссель пойти на сделку, только если проявим волю и мужество и покажем, что готовы уйти и без соглашения»,— сообщил Борис Джонсон. При этом он считает еще один перенос сроков «Брексита» неприемлемым. «Нам нужно выйти к 31 октября»,— изложил свое видение отношений с ЕС Борис Джонсон в интервью BBC. «Было бы абсолютно ненормально сигнализировать на данном этапе, что правительство Соединенного Королевства желает снова выбросить белый флаг и еще раз отсрочить»,— добавил он.

Напомним, что этой весной Палата общин заблокировала вариант выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения, после чего бракоразводный процесс с Брюсселем зашел в тупик.

В то время как кандидатуру Бориса Джонсона активно поддержал посетивший Лондон в начале июня президент США Дональд Трамп, призвавший Великобританию пойти на обострение в отношениях с Евросоюзом и не выплачивать Брюсселю согласованную ранее сумму $50 млрд, в Брюсселе кандидатура господина Джонсона вызывает противоположные чувства. Причина — многочисленные выпады Бориса Джонсона в адрес ЕС, которые он позволял себе еще до прихода в политику, работая журналистом, а также его позиция жесткого евроскептика, которая обеспечила ему лидирующую роль в лагере консерваторов.

Согласно последнему исследованию, проведенному социологической службой YouGov, большинство членов партии тори готовы поддержать «Брексит», даже если выход из ЕС в дальнейшем повлечет за собой распад Соединенного Королевства. Как следует из опроса YouGov, 63% респондентов-консерваторов предпочтут «Брексит», даже если после этого из состава Британии выйдет Шотландия, а 59% опрошенных во имя «Брексита» готовы смириться с возможной потерей Северной Ирландии.

Впрочем, несмотря на лидерство Бориса Джонсона и решительный настрой в рядах консерваторов, идущий вторым номером в гонке действующий глава МИДа Джереми Хант призывает не рубить с плеча, а договариваться.

И не настаивает на соблюдении дедлайна 31 октября. Ведь попытка вновь согласовать с Брюсселем выгодные для Лондона условия наверняка не сразу обернется успехом.

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«Я не встречал ни одного европейского лидера, который не хочет заключить сделку»,— заявил господин Хант газете Evening Standard, сообщив, что он именно тот человек, который сможет успешно провести переговоры. По его версии, Терезу Мэй должен сменить «правильный премьер-министр», открытый к диалогу с ЕС.

«Разница между мной и Борисом Джонсоном заключается в том, что я буду пытаться заключить сделку. Я не собираюсь создавать обстоятельства, при которых нельзя будет добиться соглашения, потому что я считаю, что мы должны предложить стране лучший вариант»,— резюмировал Джереми Хант.

Сергей Строкань