Администрация США теряет кадры

Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан во вторник неожиданно отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы военного ведомства и объявил о том, что в ближайшее время уйдет в отставку. Причиной стали обвинения чиновника в домашнем насилии, о которых Белый дом не проинформировал Конгресс. Одновременно стало известно, что свой пост собирается покинуть и специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Фиона Хилл. Их уход заставил Вашингтон вновь заговорить о кадровых проблемах: в настоящее время вакантными остаются более 200 должностей в администрации США, включая и посты руководителей федеральных ведомств.

Вечером во вторник Дональд Трамп дал старт своей официальной предвыборной кампании, выступив на митинге своих сторонников в Орландо, штат Флорида. В своей речи президент США вновь напомнил о «грандиозных достижениях» своей администрации, заявив, что за прошедшие два года ему удалось «сделать больше, чем, наверное, любому президенту» в истории страны. Он также пообещал, что в случае его переизбрания Америка найдет способы излечивать рак «и многие, многие другие заболевания», «искоренит СПИД» и «заложит фундамент» для отправки экспедиции на Марс.

Впрочем, выступление президента так и не стало главной политической новостью в США. Вместо этого в Вашингтоне обсуждали неожиданный шаг исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана, заявившего во вторник, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя военного ведомства и уже в ближайшее время подаст в отставку.

Причиной стали вышедшие за несколько часов до этого публикации в газетах USA Today и The Washington Post, напомнивших об инциденте, произошедшем в Сиэтле в августе 2010 года. По данным изданий, спор в семье господина Шанахана перерос в драку, и его жена Кимберли Джординсон вызвала полицию. Прибывшему наряду она сообщила, что муж ударил ее в живот, а сам Патрик Шанахан заявил, что драку начала его супруга, ударившая его «10 или 20 раз». В результате госпожа Джординсон была арестована по подозрению в домашнем насилии, но вскоре прокуратура прекратила дело, сославшись на недостаток улик.

Супруги развелись, но год спустя 17-летний сын господина Шанахана Уилл после ссоры избил свою мать бейсбольной битой, оставив ее, как гласил полицейский доклад, «лежать на полу в луже крови». Патрик Шанахан тогда публично выступил в защиту сына, заявив, что его действия были «самообороной». В интервью The Washington Post, записанном вечером в понедельник, исполняющий обязанности главы Пентагона назвал свои действия «ошибкой».

Днем во вторник в серии сообщений в Twitter президент Дональд Трамп сообщил о том, что Патрик Шанахан снимает свою кандидатуру и не будет претендовать на пост руководителя военного ведомства. Он назвал чиновника «замечательным человеком», который «переживает сложные времена».

По словам президента, должность исполняющего обязанности главы Пентагона займет министр армии США Марк Эспер, работавший до этого штатным лоббистом в компании Raytheon.

Через несколько часов сам господин Шанахан выпустил официальное заявление, сообщив, что он «приветствовал бы возможность занять пост министра обороны», но снимает свою кандидатуру из-за того, что не хочет «напоминать своим детям столь тяжелую главу их жизни». В интервью The Washington Post он предположил, что история его конфликта с женой может всплыть во время слушаний по утверждению его кандидатуры в Сенате и помешать назначению.

Напомним, Патрик Шанахан был назначен заместителем министра обороны США в июле 2017 года, а исполняющим обязанности министра стал после отставки Джеймса Мэттиса 1 января 2019 года. До этого он был топ-менеджером одного из подразделений компании Boeing, отвечающего за производство ракетной техники, и никогда не работал на государственной службе. Неожиданное заявление господина Шанахана вызвало бурю возмущенных комментариев в Конгрессе. В среду на этой неделе комитет Сената по делам вооруженных сил планировал начать рассмотрение кандидатуры чиновника. По мнению сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, речь может идти о том, что Белый дом намеренно скрыл от законодателей информацию о прошлом высокопоставленного чиновника. «Я считаю, что генеральный инспектор Министерства обороны обязан провести расследование, выяснив, имеем ли мы дело с сокрытием информации»,— сказал он.

По мнению лидера Демократической партии в Сенате Чака Шумера, отставка господина Шанахана демонстрирует «хаос» в администрации президента Трампа.

«Это позор, что у нас нет министра обороны в это сложное время, когда настолько обострилась ситуация с Ираном,— заявил он.— Но эта ситуация также показывает, насколько важен процесс проверки кандидатов на высокие государственные посты».

Еще одна предстоящая отставка, о которой также стало известно во вторник, не вызвала столь бурной реакции в американской столице. О том, что уже в августе администрацию собирается покинуть специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Фиона Хилл (ее считают автором политики санкционного давления на Кремль), первым сообщил в своем Twitter журналист The New York Times Питер Бейкер, в свое время работавший в бюро издания в Москве.

Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Фиона Хилл Фото: Getty Images

В 2006–2009 годах Фиона Хилл занимала должность директора по делам России и Евразии в Национальном совете по разведке, а после этого работала ведущим экспертом влиятельного вашингтонского Института Брукингса. В 2017 году она приняла предложение бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, согласившись занять пост специального советника президента США. Тогда в политических кругах в Вашингтоне это решение вызвало нескрываемое удивление. Высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа и сам президент США в своих публичных выступлениях неизменно говорили о необходимости налаживания хороших отношений с Москвой. Госпожа Хилл, в свою очередь, известна в американской столице как специалист по России и откровенный критик Владимира Путина и проводимой им политики. В своей книге «Мистер Путин: агент спецслужб в Кремле» она нарисовала нелицеприятный портрет российского лидера, а в аналитических работах и выступлениях госпожа Хилл неоднократно заявляла, что Москва представляет угрозу «трансатлантической безопасности».

По пока неподтвержденным данным, освободившееся кресло специального советника президента США по европейским и российским вопросам займет сотрудник Совета национальной безопасности Тим Моррисон, отвечающий за проблемы разоружения. В Вашингтоне его считают сторонником жесткой линии в переговорах с партнерами, напоминая, что именно он был одним из инициаторов выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Назначение господина Моррисона может быть связано с желанием администрации Дональда Трампа переформатировать отношения с Россией, сосредоточившись на сотрудничестве в области контроля над вооружениями.

Новая серия отставок заставила политический Вашингтон вновь заговорить о кадровом кризисе в администрации.

В настоящее время почти 40% ключевых постов в администрации занимают не утвержденные Сенатом постоянные руководители, а лишь исполняющие обязанности глав департаментов и ведомств. Всего в списке ключевых государственных постов в США значатся 704 должности, но 271 одна из них до сих пор остается вакантной. В этом перечне — должность министра обороны, постоянного представителя в ООН, министерства внутренней безопасности, агентства по чрезвычайным ситуациям и другие. В Госдепартаменте до сих пор не закрыты 70 ключевых вакансий руководителей департаментов, в Пентагоне — 14, а в Министерстве юстиции — 17.

При этом во вторник сенаторы заявили, что «вряд ли найдут время» для рассмотрения кандидатуры нового претендента на пост главы Пентагона «летом или осенью нынешнего года».

Кирилл Белянинов, Вашингтон