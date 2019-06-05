Дональд Трамп открыл третий фронт

Президент США Дональд Трамп совершает государственный визит в Великобританию в рамках европейского турне, приуроченного к 75-летию высадки союзнических войск в Нормандии. Несмотря на «особые отношения» с Лондоном, поездка сопровождается громким скандалом, расколовшим евроатлантическое сообщество и обострившим ситуацию в Британии перед уходом Терезы Мэй с поста премьер-министра. Призвав Лондон выйти из ЕС без соглашения, Дональд Трамп бросил открытый вызов европейским союзникам. Кроме того, он вмешался в борьбу за пост нового британского премьера, поддержав претендующего на этот пост Бориса Джонсона.

Начавшийся в понедельник трехдневный визит Дональда Трампа в Великобританию стал первой частью его европейской поездки, приуроченной к торжествам по случаю 75-летней годовщины высадки в Нормандии. Из Великобритании Дональд Трамп в среду отправится в Ирландию. Кульминацией же станет намеченный на четверг визит во Францию: глава Белого дома примет участие в церемонии на Американском кладбище в Нормандии и проведет переговоры с президентом Эмманюэлем Макроном.

Накануне поездки в Белом доме обратили внимание на то, что Дональд Трамп отметит 75-летие открытия второго фронта на обоих берегах Ла-Манша, а также затронет «ряд тем двусторонних отношений» с европейскими союзниками, воевавшими вместе с американцами в годы Второй мировой войны. В связи с этим в Вашингтоне дали понять: мероприятия этой недели напомнят об общей истории, цементирующей евроатлантическое сообщество. Впрочем, визит Дональда Трампа в Великобританию, имеющую «особые отношения» с США еще со времен Фултонской речи Уинстона Черчилля, показал: несмотря на их особый статус, провозглашенный в 1946 году в ходе визита британского премьера в Америку, сегодняшние отношения Вашингтона и Лондона становятся все более проблемными.

Поездка Дональда Трампа в Британию имеет высший статус — государственного визита. В первый день Дональд Трамп и его супруга Мелания встретились с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи в Букингемском дворце, посетили Вестминстерское аббатство, возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата. Вечером в понедельник Елизавета II дала в честь американского гостя банкет в Букингемском дворце. Во вторник Дональд Трамп провел переговоры с британским премьером Терезой Мэй. По итогам встречи они провели пресс-конференцию, затронув не только двусторонние отношения и отношения Британии и ЕС, но и многочисленные международные кризисы. Так, Тереза Мэй, напомнившая о совместной победе во Второй мировой войне и о сегодняшнем «единстве целей» двух стран, в качестве примера привела поддержку, оказанную Дональдом Трампом Лондону в «деле Скрипаля». «Когда Россия использовала смертоносное нервно-паралитическое вещество на нашей территории, параллельно с высылкой дипломатов из Великобритании президент распорядился выслать 60 сотрудников российских спецслужб, внеся самый большой вклад в беспрецедентный международный ответ»,— напомнила госпожа Мэй.

Излагая свое видение «особых отношений» с Лондоном, Дональд Трамп сделал упор на экономике.

«Великобритания — крупнейший инвестор в американскую экономику и крупнейший рынок экспорта для Европы. В то время как Британия готовится к тому, чтобы покинуть ЕС, США обязались заключить феноменальную торговую сделку между США и Великобританией»,— заявил Дональд Трамп. «Там огромный потенциал, возможно, в два-три раза больше того, что у нас сейчас»,— добавил он. Напомним, что накануне переговоров в Лондоне президент Трамп пошел на беспрецедентный шаг: в интервью газете The Sunday Times он призвал Лондон пойти на обострение в отношениях с Евросоюзом в ходе следующих раундов переговоров об условиях «Брексита» и не выплачивать Брюсселю уже согласованную сумму в $50 млрд за невыполнение своих обязательств перед ЕС.

Между тем визит Дональда Трампа сопровождался не только многочисленными ритуальными жестами и громкими заявлениями, но и акциями протеста в центре Лондона, получившими название «Карнавал сопротивления».

Несмотря на дождь, в них приняли участие десятки тысяч человек, включая лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. Дополнительно демонстрантов разозлило то, что с первого дня визита президент Трамп сделал несколько жестких заявлений в адрес ведущих британских политиков — так, он назвал мэра Лондона Садика Хана «абсолютным неудачником». «Я очень расстроен тем, что наш лондонский мэр стал целью для атаки. Я горжусь тем, что мэр нашего города мусульманин, благодаря этому мы можем побороть исламофобию, антисемитизм, все формы расизма, потому что расизм разделяет людей»,— заявил на «Карнавале сопротивления» Джереми Корбин.

Находясь в Лондоне, Дональд Трамп также вмешался в борьбу за пост нового британского премьера, открыто поддержав претендующего на кресло Терезы Мэй Бориса Джонсона. После многочисленных предыдущих сигналов в адрес экс-главы МИД Британии глава Белого дома во вторник провел с ним 20-минутный телефонный разговор. Напомним, что 7 июня госпожа Мэй уйдет в отставку, не сумев реализовать свой план выхода из ЕС, и станет и. о. премьера. Выборы нового лидера правящей Консервативной партии, который возглавит правительство, начнутся 10 июня.

«Активно поддержав "Брексит", Дональд Трамп стал весьма странным игроком в британской политической драме, учитывая степень раскола по этому вопросу,— прокомментировала “Ъ” ситуацию эксперт клуба "Валдай", колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски.— Борьба за пост будущего лидера консерваторов в числе прочих факторов определяется вопросом, к какому выходу из ЕС должна стремиться Великобритания».

«В условиях, когда британское правительство оказалось в подвешенном состоянии до определения нового премьер-министра, многие зарубежные лидеры предпочли бы перенести даже запланированный визит в Британию.





Однако Дональд Трамп, напротив, увидел дополнительный резон в том, чтобы бросить свой авторитет на чашу весов сторонников жесткого "Брексита"»,— заявил “Ъ” завсектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин. По мнению эксперта, сторонники «Брексита» попытаются увидеть в визите Дональда Трампа обещание новой выгодной сделки с США, которая компенсирует потери от ухудшения условий торговли с Евросоюзом. В свою очередь, противники выхода из ЕС надеются, что поведение американского лидера оттолкнет британцев от тех, кого он пытается поддержать.

«Невысокий уровень понимания Трампом хитросплетений европейской интеграции не позволяет всерьез говорить о рецептах, которые он предлагает британцам. Даже в случае выхода из Евросоюза без соглашения Великобритании придется выстраивать с ЕС, как с ключевым торговым партнером, нормальные отношения. Скандальный разрыв, перечеркивающий все обязательства, мог бы повлечь за собой нескончаемые судебные тяжбы и нанести серьезный ущерб как Лондону, так и Брюсселю,— отметил Сергей Уткин и добавил: — Возможно, Трамп считает это не самым худшим сценарием, надеясь переустроить Европу на свой манер. Но такие игры могут закончиться масштабным кризисом».

Сергей Строкань