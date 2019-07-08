Телемост России и Украины протянули до госизмены

Попытка организовать телемост между Россией и Украиной обернулась скандалом. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении сотрудников телеканала NewsOne. Их обвиняют в покушении на госизмену. Ранее руководство канала отменило телемост Киева с Москвой из-за угроз физической расправы в адрес журналистов. Передача «Надо поговорить» должна была выйти в эфир вечером 12 июля на телеканале «Россия 1».

Все причастные к организации телемоста — от владельца канала до ведущего NewsOne — вызваны на допрос, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Активы канала также могут арестовать. В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий пригрозил законодательно запретить телемосты между Киевом и Москвой: «Мы договорились с комитетом по вопросам свободы слова, что подготовим законопроект, который сделает невозможным телемосты между Украиной и Россией. Мы рассмотрим документ 11 июля. Я надеюсь, что все депутаты будут на местах. Я хочу призвать Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов, а также призываю Нацсовет по телевидению немедленно рассмотреть вопрос о лишении антиукраинского СМИ лицензии на вещание. Телемост проводить не нужно — это информационная атака, которую мы должны отбить».

На организацию телемоста между Киевом и Москвой также отреагировал президент Владимир Зеленский. Он назвал его «дешевым, но опасным пиар-ходом, который вновь поделит Украину на два лагеря». В свою очередь, генпродюсер NewsOne Василий Голованов предложил президенту Украины встретиться и обсудить телемост. А один из журналистов телеканала, Руслан Коцаба, в своем YouTube-канале сообщил, что, несмотря ни на что, будет искать площадку для телемоста, правда, проведет его с непризнанными республиками и Крымом. «Я буду искать площадки и все-таки планирую сделать телемост, но не с российскими СМИ, а напрямую с Донецком, Луганском и Крымом. Разве не интересно было бы нам пообщаться с украинцами, которые живут там, причем без камуфляжных, антиконституционных призывов в эфире, а просто спокойно обговорить несколько тем? Например, восстановления тарифов на будущее? Я обещаю, что телемосты будут», — заявил Коцаба.

Через две недели, 21 июля, на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. Канал NewsOne входит в медиахолдинг главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, поэтому за конфликтом вокруг телемоста может скрываться внутриполитическая борьба, считает глава киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава: «Телемост показал бы определенную позицию, которая сейчас не так широко представлена в украинском информационном пространстве, и, соответственно, каждая из сторон пыталась бы его интерпретировать в свою пользу.

После выборов об этом забудут, но пока что тема будет довольно-таки выгодной для эксплуатации разными политическими силами.

Например, тот же “Оппозиционный блок” и его лидеры выступают за конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией, за поиск каких-то компромиссов, в то время как партия Порошенко “Европейская солидарность”, наоборот, настроена на продолжение конфронтации, которая была в последние пять лет. Это диаметрально противоположные позиции, остальные умещаются где-то между ними. Например, Юлия Тимошенко в принципе избегает темы взаимодействия с Российской Федерацией».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что конечный бенефициар NewsOne — кипрская компания, связанная с российским Промсвязьбанком. В свою очередь, российский холдинг ВГТРК предложил вместо телемоста с украинским NewsOne провести программу «Надо поговорить» в московской студии 12 июля.

Елена Иванова