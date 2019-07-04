Оранжевая регистрация

В Киеве бушуют страсти вокруг решения Верховного суда Украины, позволившего Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать в качестве кандидатов в депутаты скандально известного блогера Анатолия Шария, критикующего «постмайданную» власть, и Андрея Клюева — главу президентской администрации при Викторе Януковиче. Оба кандидата уже несколько лет проживают за пределами Украины и с формальной точки зрения не могут быть допущены к выборам, намеченным на 21 июля. Недовольные решением суда киевляне провели массовую акцию протеста и предупредили, что будут готовы к новой революции, если власти не вмешаются в ситуацию. Поздно вечером в среду ЦИК снял Анатолия Шария и Андрея Клюева с выборов.

Законодательство Украины позволяет баллотироваться в депутаты только гражданам, постоянно проживающим на территории государства в течение как минимум пяти лет. При этом в законе не указано, каким образом и кто может доказать отсутствие в стране того или иного гражданина, даже если он сам не скрывает, что годами живет за границей.

Эти законодательные лакуны позволили выдвинуться в качестве кандидатов Анатолию Шарию и Андрею Клюеву. Первый с 2011 года постоянно проживает в Евросоюзе, где ему предоставлено политическое убежище, и за это время ни разу не был на родине. На Украине он является фигурантом дел о хулиганстве и заведомо ложном сообщении о совершении преступления — по версии следствия, господин Шарий инсценировал покушение на самого себя, а правоохранителям сообщил, что его автомобиль обстреляли неизвестные.

Андрей Клюев дома отсутствует с 2014 года. По данным Генпрокуратуры, он покинул Украину вместе с бежавшим президентом Виктором Януковичем. На родине его обвиняют в превышении служебных полномочий (прокуроры подозревают, что это он отдал приказ о применении силы при разгоне студенческой демонстрации на Майдане в конце 2013 года) и растрате бюджетных средств.

После официального начала избирательной кампании в ЦИК были поданы документы о включении в избирательный бюллетень

Партии Шария, первым номером списка которой указан сам Анатолий Шарий, а Андрей Клюев планировал избираться по одному из одномандатных округов Донецкой области.

ЦИК, получив документы от представителей господ Клюева и Шария, обратился в правоохранительные органы, с тем чтобы выяснить, имеют ли эти граждане право выставить свои кандидатуры на выборах в Верховную раду.

«По Клюеву, по данным пограничной службы, выездов с 2014 года за пределы Украины не было. Очевидно, что тот пересекал границу незаконно (вероятнее всего, миновав официальные пункты пропуска вместе с Виктором Януковичем.— “Ъ”)»,— сообщила во вторник поздно вечером секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая, добавив, что данные о передвижениях господина Шария за последние пять лет в официальных базах отсутствуют.

«В качестве доказательства (многолетнего отсутствия Анатолия Шария в стране.— “Ъ”) мы использовали протокол совещания ОБСЕ,— пояснила она,— где жена Шария заявляла, что их семья уже семь лет проживает в Европе, а также видеозаявления самого Шария о том, что он находится постоянно за пределами Украины».

Стоит отметить, что в своей жалобе в суд господин Клюев заявил, что с 2014 года постоянно проживает в Донецке, а значит, не нарушает требований избирательного законодательства в части обязательного проживания в границах Украины в течение пяти предшествующих выборам лет. По словам госпожи Бернацкой, Верховный суд встал на сторону господ Шария и Клюева, обязав ЦИК зарегистрировать их в качестве кандидатов в депутаты.

Объяснения секретаря ЦИКа появились уже после окончания на майдане Незалежности акции протеста с требованиями не дать близкому к Виктору Януковичу функционеру и блогеру, критикующему «постреволюционные» власти Украины и ее вооруженные силы, возможности быть избранными в украинский парламент.

Акция, собравшая около 1 тыс. человек, прошла под лозунгами, самым цензурным из которых был «Мы устали от дерьма».

Выступающие — а среди них были как малоизвестные активисты, так и действующие депутаты парламента — грозили власти новым Майданом, в случае если та не остановит реванш свергнутого в 2014 году режима. В акции приняли участие представители разных политических сил, о своей поддержке протестующих заявил через соцсети и бывший президент Петр Порошенко, призвав своих сторонников выйти на Майдан.

В Генпрокуратуре между тем утверждают, что если Андрей Клюев решит приехать в Киев, он тут же окажется за решеткой.

При этом в ее официальном заявлении, так же как и в объяснении ЦИКа, говорится, что на регистрации кандидатов настоял Верховный суд. В итоге судьи Верховного суда были вынуждены собрать брифинг, для того чтобы прояснить свою позицию. Судья Михаил Смокович заявил, что его коллеги вовсе не требовали от ЦИКа отменить его прежнее решение и во что бы то ни стало зарегистрировать господ Шария и Клюева кандидатами в депутаты. По словам господина Смоковича, суд лишь затребовал от ЦИКа более существенных, чем ссылки на интернет-публикации, доказательств долгого отсутствия двух потенциальных кандидатов в стране. Судья сообщил, что в ЦИКе вовсе не обязаны были в ответ на это требование изменять свое решение — достаточно было, подключив правоохранительные органы, представить документы, подтверждающие отсутствие в стране Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Заняться поисками таких документов уже пообещали в Службе безопасности Украины (СБУ). Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов собрал из-за скандала вокруг регистрации кандидатов служебное совещание, на котором поставил перед подчиненными задание выяснить и документально подтвердить или опровергнуть факт проживания наделавших шуму кандидатов в границах Украины. Поздно вечером в среду стало известно, что ЦИК единогласно отменил регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева в качестве кандидатов в депутаты.

Матвей Шиманов, Киев