По широкому кругу вагонов

Украина расширила перечень запрещенных к ввозу из России товаров — с 1 июля в него войдут трубы, импорт которых из страны уже в свою очередь запретила Москва, а также удобрения и продукция автопрома. А с 1 марта 2020 года Украина запретит импорт подержанных железнодорожных вагонов, которые в страну активно продавали российские собственники из-за запрета на продление их срока службы в РФ. Эмбарго не окажет существенного влияния на российских производителей, говорят в отраслях, и скорее приведет к удорожанию продукции на украинском рынке.

Кабмин Украины внес изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну из РФ — в него, в частности, включены трубы, а также удобрения и продукция автопрома. Как следует из постановления от 15 мая (см. “Ъ” от 16 мая), запрет на их импорт действует с 1 июля, для бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов — с 1 марта 2020 года. Решение принято в ответ на меры со стороны России, а также «с учетом обращений ассоциаций, объединений, предприятий ряда отраслей промышленности».

Также в рамках пакета мер введенный в мае запрет на поставку портландцемента, глиноземного, шлакового, сульфатостойкого и «подобных гидравлических» цементов, окрашенных или неокрашенных, готовых или в виде клинкеров пока не оказал существенного влияния на рынок. В СМПРО “Ъ” пояснили, что общий объем экспорта цемента и клинкера из РФ сейчас находится примерно на уровне 2018 года. По данным организации, в 2018 году на Украину было поставлено 0,45 млн тонн клинкера — почти полностью от «Евроцемента». В компании “Ъ” заявили, что заградительные меры снижают конкуренцию на рынке Украины, что может привести к удорожанию цемента.

Это самое значительное за последние три года расширение списка запрещенных товаров, ввозимых из РФ, говорит партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Алена Омельченко. Она подчеркивает, что меры были введены на основании предложений различных отраслевых ассоциаций и отдельных украинских производителей. Премьер Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что эмбарго будет введено на товары, которые производятся на Украине или могут быть замещены.

В апреле правительство РФ впервые с 2015 года пригрозило Киеву прекратить поставки российских товаров, которые еще играют серьезную роль в украинской экономике — нефтепродуктов и угля общей стоимостью более $4 млрд. Одновременно был введен запрет на импорт с Украины труб: по данным ФТС, они составили в 2018 году $297 млн. Крупнейшие нефтегазовые компании, в том числе «Газпром», официально заявляли, что отказались от закупок украинских труб.

Сейчас Украина ввела симметричные меры, запретив импорт труб из РФ. Однако значительного эффекта на российских производителей это не окажет: как сообщил “Ъ” источник среди трубных компаний, на Украину ведутся поставки незначительных объемов продукции, поэтому данное решение не отразится на производственной деятельности и финансовых результатах. Влияние на отечественных трубников запрета на ввоз на Украину российских труб будет минимальным, соглашается директор НО «Фонд развития трубной промышленности» Игорь Малышев: в течение последних лет объемы поставок трубной продукции из РФ в эту страну были небольшими, «в том числе и на фоне существования неформальных заградительных барьеров».

В целом экспорт из России на Украину в 2018 году превысил $9,5 млрд, увеличившись вопреки конфликту двух стран и взаимным санкциям почти на 20%. Минеральные удобрения — один из наиболее крупных сегментов российского экспорта на Украину ($352 млн в 2018 году, или 3,7% экспорта). Как писал "Ъ-Онлайн" 15 мая, крупнейшие компании смогут перенаправить в другие страны поставляемые на Украину объемы, которые и так серьезно сокращаются (за 2018 год экспорт упал вдвое). Российские производители удобрений уже в значительной мере переориентировали свои поставки на другие рынки, говорит Андрей Лобазов из «Атона»: «Например, "Акрон" закончил поставки азотных удобрений на Украину еще в 2017 году». Поэтому, считает он, маловероятно, что это решение нанесет существенный ущерб российским производителям, при этом цены на удобрения на Украине могут вырасти.

Что касается продукции автопрома, то украинский авторынок значительно сократился после 2014 года, и запрет на импорт из РФ будет неощутим для российских концернов, полагает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». С учетом объемов местного рынка создание новых производств в стране будет нерентабельным, однако есть существующие мощности, а также каналы поставок из других стран, добавляет он.

По данным ассоциации «Укравтопром», в 2014 году производство машин в стране резко сократилось — на 43%, до 28,75 тыс. штук, а продажи просели на 54,5%, до 97 тыс. штук. В 2018 году производство упало на 23%, до 6,6 тыс. машин, а реализация составила 81,9 тыс. штук. В целом поставки автомобилей на Украину сегодня российские концерны практически не осуществляют, говорят собеседники “Ъ” на рынке, но не исключают закупок украинскими компаниями автомобилей в РФ напрямую. Также они отмечают, что экспорт ведется в основном через посредников. Собеседники “Ъ” на авторынке говорят, что поставки на Украину в последние годы вел Hyundai, в компании оперативно не ответили “Ъ”. Один из источников “Ъ” отмечает, что концерн прекращал поставки из РФ в 2014 году, но позднее возобновил их по просьбе украинских дилеров. О существенных поставках в силу емкости рынка речи не идет, уточнил он. Другой источник “Ъ” отмечает, что в части комтранса украинским компаниям будет сложно заместить продукцию из РФ без удорожания.

Официальные дилеры в схемах поставок на Украину не участвуют. Президент ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов не видит никакой экономической целесообразности в подобных операциях для официальных дилеров: «Помимо прямого запрета, прописанного в дилерском контракте по региону продаж, очень сомнительна коммерческая составляющая подобных операций и поддержание гарантии на проданные автомобили. Другое дело — операции частников, пытающихся выиграть на разницах в стоимости, образовавшейся в результате изменения курса».

Подержанные грузовые вагоны, однако, продаются на Украине очень неплохо. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что на Украине, в отличие от России, не запрещено продление срока службы грузовых вагонов, поэтому российские собственники активно продают туда вагоны. Особенно заметным этот процесс был в 2018 году, когда за границу были проданы или переданы в зарубежные подразделения порядка 4,5 тыс. вагонов, подлежащих в России списанию, причем порядка 3,5 тыс. штук ушло на Украину — их покупали украинские компании, у которых сложился серьезный дефицит подвижного состава, особенно полувагонов, а возможность закупать новый парк из-за высокой стоимости и ставок по кредитам и лизинговым контрактам была крайне ограничена. При этом на Украине проведение ремонта вагонов существенно дешевле, поскольку в России сложилась заоблачная цена на колеса и крупное литье, а цены для украинских покупателей на колеса у «Интерпайп» и на литье у Кременчугского завода существенно ниже, чем при поставках на экспорт в Россию, отмечает эксперт.

Ольга Никитина, Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин, Александра Мерцалова