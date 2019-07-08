Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны. Ранее о планируемом назначении сообщали источники “Ъ” в окружении господина Евкурова.
«Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны РФ. Присвоить Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу воинское звание генерал-лейтенанта»,— говорится в указе президента РФ Владимира Путина.
Президент принял отставку господина Евкурова с поста главы Ингушетии в конце июня. Он назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуда-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.
Опрошенные “Ъ” эксперты связали отставку господина Евкурова с протестами, вызванными соглашением об установлении административной границы с соседней Чечней.
Подробнее о причинах отставки — в публикации “Ъ”.
Подробнее о том, кто сменил господина Евкурова, читайте в публикации “Ъ”.
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