Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу, сообщили источники “Ъ” в окружении господина Евкурова.

Чем известен Юнус-Бек Евкуров Читать далее

Напомним, в среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. Он назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.

Итоги правления Юнус-Бека Евкурова Читать далее

Опрошенные “Ъ” эксперты связали решение господина Евкурова об отставке с протестами, вызванными соглашением об установлении административной границы с соседней Чечней. О своем намерении досрочно покинуть пост Юнус-Бек Евкуров сообщил в понедельник, 24 июня, в обращении в эфире республиканского телевидения.

Подробнее о причинах отставки — в публикации “Ъ”.

Подробнее о том, кто сменил господина Евкурова, читайте в публикации “Ъ”.