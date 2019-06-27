Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу, сообщили источники “Ъ” в окружении господина Евкурова.
Напомним, в среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. Он назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.
Опрошенные “Ъ” эксперты связали решение господина Евкурова об отставке с протестами, вызванными соглашением об установлении административной границы с соседней Чечней. О своем намерении досрочно покинуть пост Юнус-Бек Евкуров сообщил в понедельник, 24 июня, в обращении в эфире республиканского телевидения.
Подробнее о причинах отставки — в публикации “Ъ”.
Подробнее о том, кто сменил господина Евкурова, читайте в публикации “Ъ”.
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