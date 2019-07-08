Россияне отказались от 80% гостиничных броней на побережье Грузии

Россияне аннулировали 80% броней в отелях, расположенных на побережье Грузии, на фоне временного запрета на прямое авиасообщение с РФ, сообщил основатель и руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

«Самый большой удар получили морские курорты, где аннулирование броней туристами России возросло до 80%. Следует отметить, что ситуация неблагоприятная и в остальной Грузии. Мы можем сказать, что в общей сложности по стране россиянами аннулировано до 60% гостиничных броней»,— сказал господин Алавердашвили (цитата по ТАСС). По его словам, от поездок в Грузию не отказались российские туристы, предпочитающие отдых премиум-класса.

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По оценке Национальной администрации туризма Грузии, ущерб экономике от сокращения турпотока из России составит около $710 млн. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки сообщения с Грузией в 3 млрд руб. По его словам, к концу недели авиакомпании предоставят окончательные расчеты.

20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Он вступил в силу 8 июля.

О политической ситуации в Грузии — в материале “Ъ”.

О турпотоке россиян в Грузию — в материале “Ъ”.