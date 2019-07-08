Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует проявлять осторожность, делая заявления о выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Так политик прокомментировал решение Тегерана перейти ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и обогащению урана выше уровня 3,67%.

«Иран никогда не будет обладать ядерным оружием»,— сказал господин Трамп в эфире Fox News (цитата по «РИА Новости»). Он вновь подчеркнул, что заключенная его предшественником Бараком Обамой ядерная сделка была «крайне безрассудной».

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь анонсировал новые санкции против Тегерана в ответ на возобновление ядерной программы. «Дальнейшее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны вернуться к давно установленному правилу запрета на обогащение урана»,— написал он в Twitter.

Тегеран начал с 7 июля обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров Франции, Великобритании и Германии ввести санкции против Тегерана, подчеркнув, что обогащение урана имеет единственную цель — создание ядерного оружия. Евросоюз выразил «крайнюю обеспокоенность» в связи с заявлением иранского правительства. Россия призывала Тегеран не предпринимать действий, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».