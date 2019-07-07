Иран начал обогащать уран выше предусмотренного ядерной сделкой уровня

Тегеран начинает с 7 июля обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи. «Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий»,— сказал господин Арагчи (цитата по ТАСС).

Иранская сторона заявляет, что очередное сокращение его обязательств по ядерной сделке произойдет через 60 дней, если Европа не найдет способ выполнить свою часть сделки. На такие шаги Тегеран идет для сохранения ядерной сделки, уточнил заместитель главы иранского МИДа.

О сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран предупредил еще 8 мая. В среду, 3 июня, президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран готов к реализации второй части угроз: поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке. Тегеран также призвал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».