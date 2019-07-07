Нетаньяху назвал решение Ирана по обогащению урана «очень опасным шагом»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «очень опасным шагом» заявление Ирана о повышении уровня обогащения урана. «Это очень опасный шаг, и я обращаюсь к моим друзьям — лидерам Франции, Великобритании и Германии: вы подписали это соглашение и пообещали, что, если они предпримут такой шаг, последуют жесткие санкции»,— сказал он на заседании правительства (цитата по «РИА Новости»).

«Обогащение урана имеет единственную цель — создание ядерного оружия»,— сказал господин Нетаньяху.

Тегеран начал с 7 июля обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».