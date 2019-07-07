Россия призвала Иран не осложнять ситуацию вокруг ядерной сделки

Россия призывает Иран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Мы с пониманием отнеслись к предпринятым шагам, к причинам, которые подтолкнули иранцев их осуществить. Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших мер, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки»,— сказал господин Ульянов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, решение Ирана отказаться от части своих обязательств было ожидаемым. «Иранцы действуют транспарентно, заранее объявили о своих шагах и теперь их реализуют, так что сюрпризом это ни для кого не стало»,— заявил российский представитель при международных организациях в Вене.

Ранее Иран объявил, что начинает с 7 июля обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Иранская сторона также объявила, что очередное сокращение их обязательств по ядерной сделке произойдет через 60 дней, если Европа не найдет способ выполнить свою часть сделки. От каких конкретно обязательств откажется Иран, не раскрывается.

О сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран предупредил еще 8 мая. В среду, 3 июня, президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран готов к реализации второй части угроз: поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке. Тегеран также призвал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».