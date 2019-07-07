Губернатором Луганской области стал Виталий Комарницкий

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого губернатором Луганской области, говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента. Ранее он с 2007 года был ректором Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко.

Миссией нового руководителя области, по словам президента Украины, должен стать поиск возможностей для восстановления Луганской области. «Для нашей страны важный приоритет — прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс»,— цитирует господина Зеленского его пресс-служба.

Ранее президент Украины назначил губернатором Донецкой области Павла Кириленко. Напомним, Владимир Зеленский намерен сменить всех губернаторов Украины. Ранее он уже уволил 15 руководителей.

О кадровых перестановках на Украине — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».