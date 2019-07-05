Зеленский сменил губернатора Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. «Назначить Кириленко Павла Александровича председателем Донецкой областной государственной администрации»,— говорится в документе.

Ранее эту должность занимал Александр Куця. Владимир Зеленский уволил его с должности в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает телеканал «112 Украина», господин Зеленский отправился в Донецкую область, где представит жителям нового руководителя.

Напомним, Владимир Зеленский выступает за то, чтобы сменить всех губернаторов Украины. Ранее он уже уволил 15 руководителей.

О кадровых перестановках на Украине — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».