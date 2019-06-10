11 июня, вторник
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Владимир Зеленский выступил за смену всех губернаторов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым уволить всех глав областных государственных администраций, заменив их новыми специалистами, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель. По словам последней, в поиске кандидатов на пост губернаторов команде господина Зеленского помогают несколько международных HR-агентств.

«Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей; желательно, чтобы у таких людей уже были идеи по их местной команде»,— говорится в сообщении, опубликованном на странице Facebook госпожи Мендель.

На данный момент Кабинет министров Украины одобрил распоряжение президента об увольнении 13 губернаторов.

О том, как новый президент Украины перестраивает систему управления государством, читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».

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