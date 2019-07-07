Минитранс указал Шереметьево на ошибки

Глава Минитранса Евгений Дитрих дал руководству аэропорта полтора месяца на полное устранение сбоев с выдачей багажа. Он указал на непродуманную передачу обязанностей по обработке багажа от «Аэрофлота» к другой компании и на плохую организацию работы с персоналом. Массовые задержки багажа появились в мае, а в конце июня произошел еще один багажный коллапс — скопилось несколько тыс. чемоданов транзитных пассажиров. Среди планируемых мер — перевод части рейсов из самых загруженных терминалов, а также наем дополнительных сотрудников — всего ищут 400 человек.

Но это решит проблему лишь частично, уверен старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко: «То, что возьмут 400 человек, не значит, что они останутся работать через неделю: там большая текучка. Персонал набирают еще с мая, но успехов пока не видно, время от времени проблема с обработкой багажа всплывает. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, — это набрать дополнительный персонал. Через месяц в Шереметьево начнется сокращение пассажиропотока, и проблема решится сама по себе. Нужно бороться с нехваткой персонала штатными мерами и пытаться сократить нагрузку».

По требованию транспортной прокуратуры после скандалов с багажом уволили пять топ-менеджеров Шереметьево. Одним из них, предположительно, стал генеральный директор «Шереметьево Хэндлинг» Андрей Никулин. В Министерстве транспорта заявили, что длительные задержки произошли из-за недоработок при передаче функций по обработке багажа от «Аэрофлота» к компании, которую и возглавлял Никулин. На самом деле проблемы могли начаться из-за неправильного распределения персонала, и теперь аэропорту могут грозить серьезные финансовые потери, отмечает член Общества защиты прав потребителей Денис Ульянов: «Люди могут требовать определенные компенсации. Здесь нужно и использовать наше законодательство, и учитывать, откуда идет рейс, является ли он участником международных перевозок и попадает ли под последнюю конвенцию. Но также необходимо понимать, что в ней прописаны максимальные расценки: если вы можете, например, рассчитывать на €600, то это не значит, что эти деньги вам и выплатят — это максимальная верхняя граница. Да, существуют определенные финансовые потери, но, по словам сотрудников Шереметьево, тяжелая ситуация сложилась в связи с увольнением тех людей, которые занимаются непосредственно обслуживанием, что называют некой оптимизацией — вместо того чтобы снизить зарплаты тем, кто поучает очень много, убирают тех, кто реально работает. Отсюда проблема и с пожарными службами, и со скорой помощью, и с багажом».

Сейчас 66% акции Шереметьево принадлежат частным акционерам, на 100% компанией владеет кипрская TPS Avia Holding. Среди владельцев — миллиардеры Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг. У государства — 30% акций, которые планируется продать этой осенью, и первыми на долю претендуют текущие владельцы Шереметьево. Повлияют ли скандалы с багажом на судьбу сделки? Этот вопрос «Ъ FM» задал директору Института стратегического анализа компании ФБК Игорю Николаеву: «Если раньше все работало, и никаких нареканий не было, значит, все исправимо. Делать на основании этого вывод о том, что пора продавать пакет акций, по меньшей мере, необдуманно. В конце концов, может случиться так, что именно скандал с багажом повлияет на настроения акционеров. Если произойдут более значимые для принятия решения события: уход авиакомпаний, резкое падение пассажиропотока, что очевидно будет отражаться на финансовых показателях, то это, конечно, будет поводом задуматься о перспективах сделки».

Среди миноритарных акционеров Шереметьево сейчас — компании «Аэрофлот» и «ВЭБ Капитал».

Анна Никитина, Петр Пархоменко