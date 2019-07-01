Чемоданное ненастроение

Генпрокуратура России начала проверку сбоя выдачи и приема багажа в международном аэропорту Шереметьево. Проблемы начались еще в начале июня, тогда в пресс-службе аэропорта пообещали, что ситуация наладится к концу месяца. Однако этого не произошло. Более того, пассажиры, вылетавшие из аэропорта 29 и 30 июня, жаловались, что им пришлось отстоять многочасовую очередь уже на сдачу багажа, который они в итоге не смогли получить по прилету в города назначения.

Генпрокуратура РФ совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проводит проверку систематических задержек выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево. «В связи с уже поступившими заявлениями пассажиров возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) в отношении виновных юридических и должностных лиц»,— сказали в ведомстве.

Это уже вторая проверка, которая проводится из-за проблем с багажом в аэропорту с начала лета. По итогам первой руководству ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», ООО «Северный ветер», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ООО «Шереметьево Хэндлинг» уже внесены представления об устранении нарушений закона.

Напомним, сообщения о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево поступают с начала июня. Пассажиры как внутренних, так и международных рейсов ожидали свой багаж по пять и более часов.

Ранее пресс-служба аэропорта объясняла проблемы повышенной нагрузкой в высокий туристический сезон и обещала стабилизировать ситуацию к концу месяца. А глава Минтранса Евгений Дитрих пригрозил персонально наказать виновных в многочасовых задержках при выдаче багажа в Шереметьево.

В начале июня причиной задержек была нехватка грузчиков в дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», которая с конца 2018 года занимается обработкой багажа в аэропорте (см. “Ъ” от 4 июня). Для стабилизации ситуации в компании планировалось экстренно нанять 250 грузчиков. Но гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявил, что неполадки связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа.

В последние выходные июня проблемы с багажом произошли, в частности, из-за задержек рейсов в связи с непогодой и сбоя в работе багажной ленты. Газета «Ведомости» сообщала со ссылкой на два источника в аэропорту, что 29 и 30 июня по месту назначения не было отправлено около 9 тыс. единиц багажа. Впрочем, в пресс-службе Шереметьево не подтвердили эту информацию, отметив, что в выходные там скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа.

Более того, возникли проблемы уже со сдачей багажа. Посетители аэропорта рассказали “Ъ”, что 30 июня в терминале D примерно с 17:30 до 19:30 был сломан транспортер, принимающий багаж. Тут же у стоек регистрации образовалась огромная очередь, в которой люди стояли по два-три часа. В итоге люди были вынуждены нести вещи на отдельную стойку Drop off для пассажиров, зарегистрировавшихся онлайн. Прокомментировать “Ъ” вновь возникшие проблемы в пресс-службе Шереметьево отказались, но агентству ТАСС сообщили, что багажная лента не работала «порядка 30 минут».

В связи с задержкой некоторые пассажиры не получили чемоданы в аэропортах прилета. Так участники подмосковного танцевального ансамбля «Солнышко», дети восьми-девяти лет, направлялись на конкурс в Болгарию через Стамбул. Девять детей оказались в Турции без своих чемоданов. Екатерина Бухрашвили, одна из сопровождающих группу, поделилась с “Ъ”, что в Стамбуле багаж получили только те, кто успел сдать его до поломки транспортера и после его запуска. «Мне пришлось заполнять заявление на английском языке в службе розыска багажа аэропорта, но ждать, когда чемоданы найдутся, мы не могли — за нами прибыл трансфер в Болгарию»,— сообщила госпожа Бухрашвили. 1 июля стало известно, что четыре чемодана прибыли в Стамбул, но как их забирать, в ансамбле пока не представляют: «Мы также обращались в колл-центр "Аэрофлота", которым мы летели, но там предлагают звонить в Стамбул. Это все влечет дополнительные расходы».

Официальные аккаунты Шереметьево в социальных сетях продолжают наполняться негативными отзывами, в которых пассажиры, оставшиеся без багажа, сообщают о своем намерении подать на аэропорт в суд.

В Генпрокуратуре уже пообещали, что «по итогам выезда комиссии и дополнительных проверочных мероприятий незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений прав пассажиров и привлечение к ответственности виновных лиц».

Полина Ячменникова, Анастасия Курилова