Грозовая активность ударила по багажу

Багажный коллапс в Шереметьево произошел из-за гроз и дождей. По крайне мере, так утверждают представители аэропорта. С трудностями столкнулись как вылетающие из Шереметьево пассажиры, так и те, кто прибывал в столицу. В минувшие выходные сотрудники аэропорта не смогли обработать несколько тысяч единиц багажа. С подробностями — Светлана Белова.

«Счастлив тот, кто летит с чемоданчиком cabin size»,— писали в соцсетях пассажиры и выкладывали красноречивые фото из Шереметьево. «Толпы, хаос и мольбы о помощи»,— так описала свой вылет из Москвы в Южно-Сахалинск Светлана Негматулина. Она приехала в аэропорт за несколько часов до рейса, но из-за проблем с багажом едва не опоздала на посадку: «За это время я успеваю пройти онлайн-регистрацию, но чемодан уже некоторые стойки отказываются принимать, потому что вот-вот озвучат: “Идите все на посадку”. А где-то какие-то еще стойки принимают, где-то не работает лента, которая доставляет багаж. В общем, ничего не остается, как идти без очереди и умолять людей. Но, к счастью, меня пропускает дама, у которой рейс через четыре часа, я ее обнимаю, целую, сдаю чертов чемодан и иду, наконец, на посадку».

С такими проблемами столкнулись пассажиры сразу нескольких рейсов, которые вылетали в города Дальнего Востока. «Аэрофлот» и Nordwind предпочли не комментировать ситуацию. Обслуживанием багажа занимаются не перевозчики, а компания «Шереметьево Хендлинг» — это 100-процентная дочка аэропорта Шереметьево. Раньше эту работу выполняли сотрудники «Аэрофлота». Именно на эту авиакомпанию приходится практически 80% пассажиропотока Шереметьево. Теперь же, чтобы сдать свой чемодан, приходится потратить не один час, рассказал пассажир Андрей: «У стоек творилась какая-то неописуемая ерунда. Я уже был зарегистрирован, но мне нужно было сдать багаж. Я его сдавал полтора часа. На некоторые рейсы люди взвешивали чемоданы, складывали на тележки, везли в начало зала и там сдавали грузчикам, а те увозили их прямо из зала регистрации».

По некоторым данным, в Шереметьево не смогли вовремя отправить по назначению около 9 тыс. чемоданов и сумок. Багаж приходилось досылать вдогонку владельцам уже на следующих рейсах. В Шереметьево в воскресенье “Ъ FM” подтвердили, что проблема есть, но ее масштаб сильно преувеличен. Сбой произошел из-за плохой погоды, пояснили в письменном ответе из аэропорта:

«Информацию по 9 тыс. единиц неотправленного багажа не подтверждаем. Вследствие высокой грозовой активности в пятницу, часть рейсов прибыла в Шереметьево с опозданием. Запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись, данная ситуация привела к скоплению порядка 1,5 тыс. единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения».

Однако это не первый сбой в Шереметьево за последнее время. В мае в аэропорту уже были многочасовые задержки доставки чемоданов. Тогда в «Шереметьево Хендлинг» объяснили это нехваткой грузчиков.

Год назад открылся новый терминал В, через который летают пассажиры «Аэрофлота». Компания «Шереметьево Хендлинг» не смогла подготовиться к возросшему пассажиропотоку. Для бесперебойной доставки багажа не хватало 250-ти грузчиков. Но на эти вакансии никто не приходил, поскольку «Хендлинг» предлагает зарплату меньше, чем была в «Аэрофлоте» и в других аэропортах столицы. На помощь пришел московский метрополитен. Подземка отправила в Шереметьево своих курсантов, которые учатся на машинистов. По данным BBC, им предложили месячные контракты и зарплату комплектовщика — 22 тыс. руб.

Шереметьево преследуют проблемы не только в работе внутренних служб. В пятницу, 28 июня, из-за дождей затопило автомобильный подъезд к аэропорту. ГИБДД даже пришлось перекрыть участок дороги. Пассажирам рекомендовали пользоваться аэроэкспрессом.