Назначение особой багажности

В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом. По информации “Ъ”, решать проблемы в период пиковых нагрузок поручено заместителю гендиректора аэропорта по персоналу Александре Яковлевой. По состоянию на вторник из аэропорта вовремя не улетело 8 тыс. мест багажа. Эксперты называют увольнения назревшими, а саму ситуацию с задержками — «имиджевой катастрофой» для крупнейшего в стране аэропорта.

ООО «Шереметьево Хэндлинг» возглавит замгендиректора МАШ по работе с персоналом Александра Яковлева, рассказал источник “Ъ” в отрасли. Ей предстоит в предельно сжатые сроки выстроить работу аэропорта по транспортировке багажа в пиковые летние нагрузки. В МАШ подтвердили назначение, добавив, что госпожа Яковлева займет должность и. о. гендиректора компании и сохранит за собой кресло замгендиректора МАШ.

Александра Яковлева работает в МАШ с сентября 2018 года. До этого она занималась управлением персоналом в группах «Илим», ЧТПЗ, Evraz, АО «Стройтрансгаз», ПАО «Соллерс». Источник “Ъ”, близкий к «Соллерсу», говорит, что госпожа Яковлева во время работы в концерне обладала более широкими компетенциями, чем HR, и могла решать в том числе и производственные задачи. По его словам, она сильный операционный менеджер, имеет навыки антикризисного управления, «умеет структурировать процессы и докопаться до сути проблем».

Массовые задержки в выдаче и отправке багажа начались в аэропорту в конце мая. В первые выходные лета части прилетевших в Шереметьево пассажиров пришлось ждать несколько часов, чтобы получить вещи. Для некоторых рейсов ожидание составляло от двух до пяти часов. Тогда представители МАШ уверяли, что проблемы будут решены к концу июня, но этого не произошло: по словам собеседников “Ъ”, 29–30 июня начались новые проблемы с багажом.

Кадровые перестановки последовали после проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. «Принято решение об увольнении ряда руководителей "Шереметьево Хэндлинг". Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества»,— говорится в сообщении надзорного органа, опубликованного 5 июля. Имена уволенных не раскрываются. В МАШ “Ъ” сообщили, что сформирован и реализуется комплекс оперативных мер, направленных на стабилизацию сроков выдачи и отправки багажа.

«В частности, увеличен штат сотрудников, участвующих в процессе обработки багажа, начат поэтапный перевод рейсов из терминала Д в другие терминалы, обеспечена сортировка и доставка в российские и зарубежные аэропорты всего объема трансферного багажа, который был задержан в минувшие выходные»,— говорят в компании.

По информации “Ъ”, по состоянию на 2 июля своевременно не было отправлено около 8 тыс. мест багажа. Собеседник “Ъ” в одном из московских аэропортов отмечает, что сегодня МАШ обслуживает около 150–200 тыс. человек в сутки, в том числе не более 75–100 тыс. вылетающих. При этом далеко не каждый пассажир летит с багажом. Если предположить, что с багажом ежедневно вылетает 50 тыс. человек, свои вещи в аэропорту прилета не получают минимум 16% вылетевших из Шереметьево. В случае задержки отправки багажа представители авиакомпаний связываются с пассажирами и организуют доставку по указанному клиентам адресу. В аэропорт прибытия багаж летит на следующих рейсах перевозчика, после чего его перевозку по указанному клиентом адресу осуществляет сторонняя транспортная компания. Издержки изначально несет перевозчик, впоследствии он выставляет счета аэропорту. Базовым перевозчиком в Шереметьево является «Аэрофлот», он обеспечивает около 80% пассажиропотока воздушной гавани. Перевозки также осуществляют авиакомпании Nord Wind и Pegas Fly. В авиакомпаниях данную ситуацию не комментируют.

По словам источников “Ъ”, 6 июля в Шереметьево состоится совещание с участием министра транспорта Евгения Дитриха, посвященное проблеме. В Минтрансе отказались от комментариев.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко отмечает, что задержки в обработке багажа в Шереметьево значительно выходят за пределы нормы. «Для аэропорта такие просчеты в высокий сезон катастрофа»,— считает он. Для МАШ издержки не ограничатся расходами, связанными с доставкой багажа. «Коллапс стоит аэропорту имиджевых потерь: часть пассажиров, учитывая проблемы Шереметьево, выбирает для поездок другие аэропорты»,—отметил он. Эксперт добавил, что пик исходящего пассажиропотока приходится на период с середины июля до середины августа: «Проблема не решается быстро: с начала лета объем багажа растет быстрее пассажиропотока». Он считает, что к концу июля новое руководство «Шереметьево Хэндлинг» должно решить логистические проблемы.

Герман Костринский, Ольга Никитина