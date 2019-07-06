В Санкт-Петербурге простились с погибшими при пожаре на глубоководной станции

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга прошло прощание с 14 подводниками, погибшими 1 июля при пожаре на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 в Баренцевом море. На церемонию пришли почти 2 тыс. человек, сообщает корреспондент “Ъ”.

В числе тех, кто приехал на кладбище,— Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доступ на кладбище Петербурга ограничен до 13:00. У главного входа дежурят сотрудники военной полиции, ГИБДД и скорой помощи. По окончании церемонии моряков похоронят.

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Панихида по погибшим подводникам прошла 4 июля в Морском Никольском соборе в Кронштадте — главном морском храме Военно-морского флота. Четырем из них посмертно присвоены звания Героев России, остальные удостоены орденов Мужества. Как стало известно “Ъ”, в качестве одной из причин трагедии на АГС рассматривается короткое замыкание в одном из распределительных щитов.

Подробности — в публикации “Ъ” «На АС-31 начали всплывать причины».

Лаура Кеффер; Марина Царева, Санкт-Петербург