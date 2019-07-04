Крупнейшие катастрофы под водой в истории СССР и России

1 июля во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31 погибли 14 офицеров-подводников, в том числе два Героя России. Крупнейшие случаи гибели экипажа на советских и российских подводных аппаратах — в материале “Ъ”.
Место: Екатерининская гавань базы Полярный, Кольский залив, Баренцево море.
Обстоятельства: Дизельная подводная лодка класса 641 Б-37 готовилась к походу в море, экипаж проводил плановый осмотр и проверку оружия и технических средств. В 8 часов 15 минут в торпедном отсеке начался пожар (по одной из версий, из-за сварочных работ), через десять минут приведший к взрыву боезапаса. Взрывом оторвало всю носовую часть лодки вплоть до рубки, а части субмарины разбросало в радиусе до 1 км.
Стоявшая рядом у пирса дизельная подлодка класса 633 С-350 также получила повреждение прочного корпуса, были затоплены первый и второй отсеки, погибли 11 человек. В кормовых отсеках Б-37 оставались живые моряки, однако спасательная операция не была проведена, и они утонули вместе с лодкой. Всего погибли 122 человека, спасся один.
Причины и последствия: Наиболее вероятными версиями считают проведение нерегламентированных работ с использованием открытого огня или дефект торпеды.
Командующий Северным флотом адмирал Андрей Чабаненко был снят с должности и переведен в Генштаб, Анатолий Бегеба оправдан в суде, но отстранен от службы на подлодках. Б-37 была поднята, затем выведена из состава флота. С-350 также была поднята, после ремонта вернулась в строй. Исключена из состава флота в 1982 году.
Место: Баренцево море.
Обстоятельства: Атомная подводная лодка класса 949А «Антей» К-141 «Курск» участвовала в учениях Северного флота. Кроме штатного экипажа, на борту находилась группа офицеров штаба дивизии и гражданские специалисты завода «Дагдизель». В 11 часов 28 минут в районе маневров был зафиксирован подводный взрыв, через две минуты — еще один. После того как лодка несколько часов не выходила на связь, были организованы поисковые мероприятия.
На следующие сутки подлодка была обнаружена лежащей на грунте на глубине 108 м. Неоднократные попытки спасателей проникнуть в нее не увенчались успехом, и 21 августа 2000 года было официально объявлено о гибели экипажа. Погибли 118 человек.
Причины и последствия: В июле 2002 года Генпрокуратура РФ заявила, что причина катастрофы — взрыв учебной торпеды, повлекший за собой взрыв остальных торпед.
Командующий флотом адмирал Вячеслав Попов, начальник штаба флота вице-адмирал Михаил Моцак, командующий флотилией подводных лодок вице-адмирал Олег Бурцев были понижены в должностях и затем ушли в отставку. Всего по итогам расследования были уволены или понижены в должности 14 высокопоставленных офицеров. Лодка была поднята в 2001 году, после чего была утилизована.
Место: Район Гавайских островов, Тихий океан.
Обстоятельства: Дизельная подводная лодка класса 629А К-129 находилась на боевом патрулировании, но в назначенное время не вышла на связь. Была организована масштабная поисковая операция, однако выяснить точные координаты места гибели субмарины не удалось. В результате катастрофы погибли 98 человек.
Причины и последствия: Существует несколько версий катастрофы подлодки: затопление через шахту РДП (выдвижное устройство для подачи при перископном положении подлодки атмосферного воздуха в ее дизельный отсек и удаления выхлопных газов дизелей), столкновение с американской АПЛ Swordfish (после гибели К-129 она, по данным разведки, пришла в японский порт Йокосуко с сильными повреждениями), столкновение с надводным судном, взрыв аккумуляторных батарей.
Оргвыводов не последовало. Координаты места катастрофы узнали ВМС США — их акустические системы зафиксировали подводный взрыв. Убедившись, что СССР прекратил поиск К-129, американцы приступили к секретной операции по подъему субмарины с глубины 5200 м, получившей кодовое название Project Azorian. В 1974 году США сумели поднять два носовых отсека — во время подъема корпус лодки переломился. Советское руководство не смогло противодействовать этой операции.
Место: Баренцево море.
Обстоятельства: Дизельная подводная лодка класса 644 С-80 не вернулась на базу с полигона, а поисковая операция результатов не дала. Только спустя семь лет С-80 была найдена. Как выяснилось, во время погружения поплавковый клапан шахты РДП не сработал из-за обледенения, так как его обогрев был отключен. В прочный корпус стала поступать вода. Трюмный машинист растерялся и не смог закрыть шахту. Также не удалось закрыть второй запор шахты вручную — шток клапана погнуло давлением поступающей воды.
Экипаж опоздал с продуванием главного балласта на 30 секунд, не был дан ход главными электродвигателями. Скорость подлодки упала до нуля, и с большим дифферентом она упала на грунт. Избыточное давление разрушило переборки второго, третьего и четвертого отсеков, личный состав в них погиб. После этого в живых остались 24 подводника, но им не удалось покинуть лодку в индивидуальных аппаратах. Погибли 68 человек.
Причины и последствия: Поступление воды через клапан РДП.
В катастрофе был обвинен экипаж лодки. В 1968 году спасательное судно «Алтай» обнаружило подлодку на глубине 196 м. Для ее подъема было построено специальное судно «Карпаты». Лодка была поднята 24 июля 1969 года, впоследствии разделана на металл.
Место: Финский залив, Балтийское море.
Обстоятельства: Во время учений дизельная подводная лодка класса «Барс» Б-3, на борту которой находились курсанты и преподаватели военно-морского училища, столкнулась с линкором «Марат» и затонула на глубине 56 м. Погибли 55 человек.
Причины и последствия: Ошибка экипажа линкора во время сложного маневрирования.
Оргвыводов не последовало. Лодка была поднята 2 августа 1935 года, не восстанавливалась.
Место: Мотовский залив, Баренцево море.
Обстоятельства: Дизельная подводная лодка класса I Д («Декабрист») вышла в море для отработки учебной торпедной атаки после «подныривания». С момента выхода из Екатерининской гавани и до прибытия в точку погружения лодку визуально наблюдали береговые посты службы наблюдения и связи. В 13:45 один из постов доложил, что видит Д-1 под перископом. Лодка произвела успешную учебную торпедную атаку, больше лодку никто не видел, на радиограммы из штаба флота «Декабрист» не отвечал.
За несколько суток поисков удалось обнаружить лишь масляные пятна, обломки деревянных конструкций, спасательный круг, индивидуальный пакет первой медицинской помощи и фрагменты других деталей, которые могли принадлежать лодке. Всего погибли 55 человек.
Причины и последствия: Основной версией гибели командование признало провал на глубину ниже предельной, после чего «Декабрист» был раздавлен давлением.
Оргвыводов не последовало. Лодка так и не была найдена.
Место: Японское море.
Обстоятельства: Дизельная подводная лодка класса V-бис «Щука» С-117 должна была принять участие в учениях. На пути к району маневров ее командир доложил о том, что из-за поломки правого дизеля субмарина идет в назначенную точку на одном двигателе. Через несколько часов он сообщил об устранении неисправности. Больше лодка на связь не выходила.
После того как С-117 не появилась в заданном районе, была начата спасательная операция. Поиски продлились почти год, но не дали никаких результатов. Погибли 52 человека.
Причины и последствия: Наиболее вероятной причиной катастрофы был назван провал на глубину. Также не исключен подрыв на мине или атака американской подлодки.
Военно-морскому министру Николаю Кузнецову, командующему 7-м Тихоокеанским флотом вице-адмиралу Георгию Холостякову, начальнику штаба контр-адмиралу Анатолию Родионову объявлены выговоры. Командир бригады капитан первого ранга Прокофьев, начальник штаба бригады Бодаревский и начальник политотдела бригады капитан второго ранга Никулин были понижены в должностях. Лодка так и не была найдена.
Место: Бискайский залив, Атлантический океан.
Обстоятельства: На атомной подводной лодке класса 627А «Кит» К-8 при возвращении с боевой службы на глубине 120 м практически одновременно в третьем и седьмом отсеках произошло короткое замыкание, вызвавшее пожар. Лодка всплыла. Через несколько минут вышла из строя силовая электросеть, сработала аварийная защита реакторов. Отказали системы связи, и командир лодки не смог сообщить об аварии. В горевших отсеках погибли 15 подводников, еще 15 из восьмого отсека получили смертельные отравления. Вскоре из-за загазованности были покинуты кормовые отсеки. Прочный корпус стало заливать водой, субмарина начала терять остойчивость.
На вторые сутки к ПЛ подошел болгарский транспорт «Авиор», принявший на борт часть моряков и передавший сообщение об аварии. К концу третьих суток после аварии к лодке прибыли советские суда. Темнота и шторм не позволили взять лодку на буксир. Командир ПЛ с 21 подводником (в основном офицерами) остались на лодке — попытку завести буксир надеялись повторить утром. Однако ночью лодка окончательно потеряла запас плавучести и затонула на глубине около 4,5 тыс. м вместе с оставшимися на ней моряками. Погибли 52, спаслись 73 человека.
Причины и последствия: Комиссия заявила, что авария вызвана исключительно «техническими причинами». Действия экипажа признаны верными. Погибший командир лодки капитан второго ранга Всеволод Бессонов был удостоен звания Героя Советского Союза, награждены были и другие члены экипажа. По одной из версий, командир вместе с группой офицеров вернулся на лодку после того, как получил от командования указание любой ценой бороться за спасение лодки. Лодка не была поднята.
Место: Финский залив, Балтийское море.
Обстоятельства: Во время совместных учений дизельная подводная лодка класса «Ерш» №9 «Рабочий» столкнулась с подлодкой №4 «Красноармеец». Судно получило пробоину величиной с ладонь, однако заделать ее команде не удалось. Лодка затонула вместе со всем экипажем на глубине 84 м. Погибли 46 человек.
Причины и последствия: Ошибка экипажа подлодки «Красноармеец» в условиях шторма и плохой видимости. Оргвыводов не последовало. 21 июля 1933 года лодка была поднята, ее восстановление признано нецелесообразным.
Место: Норвежское море.
Обстоятельства: Атомная подводная лодка класса 685 «Плавник» К-278 «Комсомолец» в подводном положении на глубине 300 м возвращалась с боевой службы со вторым экипажем. В седьмом отсеке начался пожар. Огонь быстро перекинулся в шестой отсек. Из-за пожара погибли четыре моряка. Лодка всплыла и попыталась передать сигнал об аварии, однако из-за помех он был принят в штабе только с восьмого раза.
На помощь подлодке отправились самолет Ил-38, который мог сбросить спасательное снаряжение, и тихоходная плавбаза «Алексей Хлобыстов». При всплытии и выравнивании крена был израсходован воздух высокого давления и потерян запас плавучести. В прочный корпус стала поступать вода — по одной из версий, через прогоревшие прокладки цистерн главного балласта, по другой — через открытые системы вентиляции в корме. Через шесть часов лодка получила большой дифферент на корму и затонула на глубине около 1800 м. Погибли 42, спаслись 27 человек.
Причины и последствия: Причина пожара, который привел к катастрофе, установлена не была.
Оргвыводов не последовало. Лодка вернулась на базу, продолжила службу. В 1992 году выведена из состава флота.