Крупнейшие катастрофы под водой в истории СССР и России

Место: Екатерининская гавань базы Полярный, Кольский залив, Баренцево море.

Обстоятельства: Дизельная подводная лодка класса 641 Б-37 готовилась к походу в море, экипаж проводил плановый осмотр и проверку оружия и технических средств. В 8 часов 15 минут в торпедном отсеке начался пожар (по одной из версий, из-за сварочных работ), через десять минут приведший к взрыву боезапаса. Взрывом оторвало всю носовую часть лодки вплоть до рубки, а части субмарины разбросало в радиусе до 1 км.

Стоявшая рядом у пирса дизельная подлодка класса 633 С-350 также получила повреждение прочного корпуса, были затоплены первый и второй отсеки, погибли 11 человек. В кормовых отсеках Б-37 оставались живые моряки, однако спасательная операция не была проведена, и они утонули вместе с лодкой. Всего погибли 122 человека, спасся один.

Причины и последствия: Наиболее вероятными версиями считают проведение нерегламентированных работ с использованием открытого огня или дефект торпеды.

Командующий Северным флотом адмирал Андрей Чабаненко был снят с должности и переведен в Генштаб, Анатолий Бегеба оправдан в суде, но отстранен от службы на подлодках. Б-37 была поднята, затем выведена из состава флота. С-350 также была поднята, после ремонта вернулась в строй. Исключена из состава флота в 1982 году.