«Мужайтесь и крепитесь»

В Морском Никольском соборе в Кронштадте — главном морском храме Военно-морского флота (ВМФ) — прошла панихида по четырнадцати подводникам, погибшим в Баренцевом море в результате аварии станции АС-31 1 июля. Церковную службу вел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и 180 священников, оказавшихся в Петербурге в связи с проведением совещания по вопросам восстановления института военного духовенства.

Начало панихиды анонсировали на половину девятого утра. К этому времени в собор только начали подходить матросы срочной службы, дислоцирующиеся в Кронштадте. К половине девятого в храме находились только пришедшие военные, журналисты и паломники из монастыря в Белгородской области. «У нас нет телевидения, поэтому о трагедии мы узнали совсем недавно. Сколько человек там погибло? — уточняла руководитель группы.— Будем молиться вместе со всеми». В глубине собора несколько человек собрались около хранилища святой воды «в образе подводной лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада"». Допив стакан святой воды, налитой из уменьшенной серебряной копии дизель-электрической подлодки, мужчина сказал куда-то в пустоту: «Да, страшно», после чего отошел к группе паломников. В другой части собора несколько человек в строгих костюмах обсуждали последние новости хода расследования трагедии — оттуда доносились слова о проведении экспертизы.

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«Должно быть сегодня пафосно»,— сказал кому-то капитан первого ранга, единственный в военной форме в кругу говорящих. Действительно, сегодня служилась полная панихида. До ее начала на большом подсвечнике перед иконой стояло всего шесть заупокойных свечей.

Пока все ждали 180 священников, приехавших в Санкт-Петербург на совещание, посвященное десятилетию восстановления института военного духовенства, к главному храму ВМФ приблизилась другая делегация: около тридцати туристов из Китая, громко разговаривая и смеясь, поднимались по ступеням. «Дай бог, примут поправку к закону о санкциях за незаконную деятельность в туризме»,— вздохнув, сказал один из священнослужителей. Туристы беспрепятственно вошли в собор, но покинули его уже через несколько минут, увидев приготовления к службе. Всего в храме осталось около 200 человек, из которых 80 были военными и еще 30 журналистами. Большая часть храма пустовала.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил, что «для моряков-подводников это невосполнимая утрата, как и для всей нашей страны»: «Чтобы перенести эту боль и утрату, мы черпаем силы из молитвы… Мы разделяем с ними (родственниками погибших.— “Ъ”) их страдания и скорби и говорим им: мужайтесь и крепитесь». Слова соболезнования также передал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Чуть в стороне от большинства пришедших военных стоял председатель вологодского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов полковник в отставке Геннадий Малышев. Он сказал потом журналистам, что просто не мог не приехать на панихиду: «Это потеря не только для ВМФ, но и для всей страны, для всего государства, может быть даже для всего мира». Он добавил, что был знаком с некоторыми из моряков, погибших в результате аварии на глубоководной станции АС-31 1 июля, в частности с капитаном 1-го ранга Николаем Филиным, Героем России и кавалером трех орденов Мужества, которого назвал «человеком с железным характером».

Погибшие моряки служили в войсковой части, которая базировалась в Петергофе. Председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков ранее заявил, что все они были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне одним из первых среди официальных лиц выразил свои соболезнования погибшим, однако на панихиде в соборе не присутствовал.

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В Минобороны заявили, что имена погибших подводников будут увековечены на памятной доске, которую установят в Морском соборе в Кронштадте. Священнослужители собора предполагают, что отпевание усопших также пройдет в главном морском храме ВМФ, но говорить о сроках затрудняются, объясняя это проведением необходимых экспертиз, связанных с расследованием обстоятельств аварии. По предварительным данным, похоронить подводников планируют на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Марина Царева, Санкт-Петербург