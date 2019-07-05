Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших при аварии в Баренцевом море подводников. Четырем из них «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», присвоены звания Героев России. Остальные удостоены орденов Мужества.
Героями России стали:
Орденов Мужества удостоены:
Напомним, 1 июля произошла авария на атомной глубоководной станции АС-31, которая находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. О случившемся стало известно на следующий день, 2 июля. В результате происшествия погибли 14 офицеров, среди которых были 7 капитанов первого ранга и 2 Героя России.
Причиной их смерти, по сообщению Минобороны, стали продукты горения. Как стало известно “Ъ”, причиной пожара на АГС АС-31 могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов. В Кремле заявили, что все подробности трагедии не будут раскрыты, поскольку это «абсолютно секретная» информация.
Накануне в Морском Никольском соборе в Кронштадте — главном морском храме Военно-морского флота — прошла панихида по погибшим в Баренцевом море. По предварительным данным, похоронить подводников планируют на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Мужайтесь и крепитесь».
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