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Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших при аварии в Баренцевом море подводников. Четырем из них «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», присвоены звания Героев России. Остальные удостоены орденов Мужества.

Героями России стали:

  • капитан первого ранга Андрей Воскресенский;
  • капитан первого ранга Денис Опарин;
  • капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;
  • капитан первого ранга Константин Сомов.

Орденов Мужества удостоены:

  • капитан первого ранга Владимир Абанкин;
  • капитан второго ранга Александр Авдонин;
  • подполковник медицинской службы Александр Васильев;
  • капитан первого ранга Сергей Данильченко;
  • капитан первого ранга Денис Долонский;
  • капитан-лейтенант Михаил Дубков;
  • капитан первого ранга Константин Иванов;
  • капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;
  • капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;
  • капитан первого ранга Николай Филин.

Напомним, 1 июля произошла авария на атомной глубоководной станции АС-31, которая находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. О случившемся стало известно на следующий день, 2 июля. В результате происшествия погибли 14 офицеров, среди которых были 7 капитанов первого ранга и 2 Героя России.

Что известно об атомной глубоководной станции АС-31

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Причиной их смерти, по сообщению Минобороны, стали продукты горения. Как стало известно “Ъ”, причиной пожара на АГС АС-31 могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов. В Кремле заявили, что все подробности трагедии не будут раскрыты, поскольку это «абсолютно секретная» информация.

Накануне в Морском Никольском соборе в Кронштадте — главном морском храме Военно-морского флота — прошла панихида по погибшим в Баренцевом море. По предварительным данным, похоронить подводников планируют на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Мужайтесь и крепитесь».

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