Алкоголь признали опаснее героина

Международная общественная организация «Глобальная комиссия по наркополитике» выпустила доклад, посвященный проблемам законодательного регулирования употребления наркотических веществ. В нем комиссия призвала власти пересмотреть классификацию ООН, одобренную еще полвека назад. В качестве аргумента общественная организация приводит исследования, согласно которым алкоголь намного вреднее кокаина и героина.

Глобальная комиссия по наркополитике (Global Commission on Drug Policy, GCDP) выпустила доклад «Классификация психотропных веществ: когда наука осталась в стороне». В состав международной общественной организации входят известные политики, общественные деятели и бизнесмены, например, Ричард Брэнсон, экс-президент Польши Александр Квасьневский, бывшая премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, экс-президент Португалии Жоржу Сампайо, экс-глава ФРС США Пол Волкер, а также другие бывшие главы государств и международных организаций. Все они уже несколько лет пытаются добиться того, чтобы страны изменили свою наркополитику в сторону либерализации.

Главная претензия организации — к классификации наркотических веществ ООН, которая впервые была разработана еще в 1961 году. Она стала базой для Единой конвенции ООН о наркотических средствах, которая ограничивала доступ к продуктам каннабиса, кокаина и опиума, разрешая их употребление только в медицинских целях. Но, как утверждают авторы доклада, классификация морально устарела, а законы на ее основании разрабатывались без опоры на современные научные исследования. «С тех пор как была подписана Единая конвенция, страны отреагировали на международный закон таблицами и классификациями, которые никак не связаны с доказательствами или рациональными доводами о вреде и пользе этих средств, а скорее политически мотивированны и преследуют интересы тех, кто принимал эти законы»,— говорится в докладе.

Авторы доклада считают, что чрезвычайно жесткие законы в этой сфере привели к тому, что у 83% населения планеты, по данным ВОЗ, нет доступа к опиоидным обезболивающим средствам.

В исследовании также сказано, что это привело к укреплению наркокартелей, росту коррупции, переполненности тюрем и манипулированию законами со стороны правоохранительных органов. Экс-президент Швейцарии Рут Дрейфусс призвала к пересмотру Международной системы классификации наркотических веществ. Госпожа Дрейфусс отметила, что степень вреда кокаина, героина, каннабиса и его смол в последний раз была рассмотрена 30 лет назад. Однако, как отмечает GCDP, на самом деле для общества есть куда более вредные вещества, которые не запрещены законом,— это алкоголь и табак.

В своем докладе комиссия опирается на исследование, проведенное британскими учеными Дэвидом Наттом, Лесли Кинг и Лоуренс Филлипс и опубликованное в научном журнале The Lancet еще в ноябре 2010 года. Ученые выработали собственную классификацию вредных веществ, оценив их по 16 критериям. Девять из критериев относились к вреду, наносимому веществом непосредственно здоровью того, кто его употребляет, а семь — к вреду для окружающих. В результате ученые пришли к выводу, что самым опасным для общества является алкоголь, набравший в общей сложности 72 балла и заметно опередивший героин (55 баллов) и крэк (54). При этом под запретом находятся только героин и крэк. Табак, также доступный в свободной продаже, занял в этой классификации шестое место, опередив, например, амфетамин, каннабис, экстази и ЛСД.

Согласно исследованию 2010-го года, алкоголь занял первое место в классификации в первую очередь из-за вреда, наносимого окружающим под его воздействием. Речь идет о преступлениях — убийствах, нанесении телесных повреждений, а также травмах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, алкоголь часто становится виновником распада семей и роста беспризорности. Лидерами же по степени вреда непосредственно для здоровья употребляющих, по оценке ученых, стали крэк, героин и метамфетамин, набравшие 37, 34 и 32 балла соответственно.

Кирилл Сарханянц