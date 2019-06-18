«Все в стране понимают, что у нас полиция вышла из-под контроля»

Во вторник группа ученых РАН обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом «радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками» и «ограничить злоупотребления в этой области». Письмо подписали 14 академиков РАН, 21 член-корреспондент и шесть профессоров РАН. “Ъ” спросил ученых, почему они высказались на эту тему и что предлагают делать.

Аскольд Иванчик, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН по Отделению историко-филологических наук:

Освобождение журналиста Ивана Голунова и признание фальсификации обвинений против него, разумеется, не может не радовать — как еще можно относиться к победе справедливости и правды? Для меня, однако, важно не только спасение конкретного человека, но и то, что это событие привлекло всеобщее внимание к общей проблеме.

Вряд ли можно сомневаться в том, что огромное количество сидящих по той же статье были осуждены тем же способом, каким пытались осудить Голунова: они невиновны и наркотики им подкинули.





Про некоторых, немногих, мы знаем это точно, но, разумеется, случаи подавляющего большинства нам неизвестны. Поэтому я очень рад, что один из самых уважаемых членов научного сообщества академик А. И. Воробьев призвал к пересмотру всех дел по «наркотическим» статьям и реформе правоприменения.

На мой взгляд, это очень верно, ведь главная проблема здесь не сами статьи закона, о пересмотре которых сейчас заговорили. Как бы ни был хорош закон, главное — как он применяется, и именно поэтому, если хотеть изменить ситуацию, надо начать с пересмотра всех дел для выявления среди них возможных фальсификаций. Конечно, своеобразие нашей системы правоприменения касается не только «наркотических» статей — другие статьи также используются тем же способом и для целей, далеких от защиты закона. Поэтому настоящие, коренные изменения возможны только в результате реформы всей правоохранительной системы.

Однако и без этого, даже если все сведется лишь к разовой кампании по пересмотру дел по одной из статей, в результате которой будут освобождены хотя бы несколько невиновных, это уже будет прекрасно: каждая спасенная жизнь важна.

При этом я хочу специально подчеркнуть, что считаю наркоторговлю и вовлечение в потребление наркотиков величайшим злом, с которым любое государство должно бороться. Однако фальсификация дел в этой области, включая и массовые «посадки» обычных наркозависимых потребителей, не занимающихся распространением, вместо преследования наркоторговцев и тех, кто их «крышует» — это не борьба с наркотиками, а ее имитация. Еще и поэтому важен призыв академика Воробьева — нынешняя система преследования за преступления, связанные с наркотиками, неэффективна и должна быть изменена и на более справедливую, и на более успешную.

Сергей Стишов, доктор физико-математических наук, академик РАН по Отделению физических наук:

Я не специалист по теме наркотиков, поэтому подписал это письмо скорее в знак протеста против полицейского произвола. Ну что вам сказать нового — все в стране и так понимают, что у нас полиция вышла из-под какого-либо контроля. И подкинуть наркотик у них — уже стандартное дело. Вот в новостях постоянно сообщают: «задержан вор в законе, у него обнаружили пакетик героина». Я ни в коем случае не оправдываю этих уголовников, но поневоле задумаешься: с какой стати они, все до одного, носят при себе наркотики? Значит, их подкинули, чтобы не заниматься реальными доказательствами, реальным расследованием. И следующий шаг — точно так же подкидывать наркотики всем подряд. Понятно, что мне такие методы не нравятся.

Я знаю одно: если полицейский захочет меня избить, он это сделает.

Потом «найдет» у меня наркотик, а суду скажет, что это я на него напал. Вот такого быть не должно, по-моему.

Петр Арсеев, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН по Отделению физических наук:

Конечно, в этой области происходит огромное количество злоупотреблений. И я говорю даже не о последнем деле журналиста Ивана Голунова. Например, в научных кругах широко обсуждалось дело химика Ольги Зелениной, которая в качестве эксперта оценивала пищевой мак на предмет содержания наркотических примесей. Она выполнила свои профессиональные обязанности, дала научно обоснованное заключение об отсутствии наркотиков, и эта экспертиза очень не понравилась следствию. Ольгу Зеленину обвинили в участии в преступном сообществе, арестовали, долго держали под подпиской о невыезде.

До этого была нашумевшая история с ветеринарами: когда на врачей заводили уголовные дела за использование кетамина в качестве обезболивающего при операциях. Хотя это была их прямая врачебная обязанность. И было время, когда в клиниках боялись оперировать кошек и собак.

Поэтому даже если не учитывать случаи злого умысла со стороны полиции, очевидно, что наше законодательство крайне непродуманно.

Или крайне непродуманно применяется. А поскольку мы, ученые, выступаем за то, чтобы жизнь была устроена разумно, поэтому я и подписал это письмо в поддержку обращения академика Воробьева. Его текст кажется мне заслуживающим внимания. Мне кажется, что профессионалы должны обсудить ситуацию и внести необходимые изменения в законодательство. Очевидно, что сейчас борьба с распространением наркотиков ведется не лучшим образом и недостаточно эффективно.

Александр Молдован, доктор филологических наук, академик РАН по Отделению историко-филологических наук:

Меня, разумеется, волнует дело Ивана Голунова. Я считаю, что такие подбросы наркотиков — уголовное преступление, это совершенно недопустимый метод работы полиции. Эта история продемонстрировала нам неспособность следственных органов заниматься своей непосредственной работой. И здесь же можно говорить о несовершенстве нашего суда.

Я не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы детально советовать, как именно должно измениться законодательство. Но хотелось бы, чтобы эта проблема решилась комплексно.

Виктор Васильев, доктор физико-математических наук, академик РАН по Отделению математических наук:

Проблема наркотиков меня крайне волнует: у меня растут внуки, и, конечно, я опасаюсь за их будущее. Поэтому мне хотелось бы, чтобы полиция реально боролась с наркомафией. Но мы видим, что ее работа зачастую ограничивается какими-то отписками, «посадками» потребителей или невиновных людей. Мне кажется, что работа полиции в этой области могла бы быть организована лучше. Я не специалист и не могу высказать какие-то конкретные предложения по изменению законодательства — этим пусть занимаются знающие люди. Но для меня очевидно наличие проблемы, и поэтому я подписал обращение.

Александр Черных