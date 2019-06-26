Употребляющих наркотики стало меньше

Управление ООН по наркотикам и преступности выпустило очередной доклад о производстве наркотиков и борьбе с их распространением и последствиями от их употребления. Так, по данным управления за 2017 год, производство кокаина достигло рекордных объемов, а количество человек, употребивших хоть раз наркотики, несколько снизилось по сравнению с 2016 годом. Самым же популярным наркотиком в мире по-прежнему остается марихуана.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, наркотики в 2017 году хотя бы раз употребили около 271 млн человек — это 5,5% от общемирового населения в возрасте от 15 до 64 лет. «Несмотря на то что эта цифра близка к показателю 2016 года (275 млн человек.— “Ъ”), при рассмотрении более продолжительного периода становится видно, что число людей, употребляющих наркотики, выросло на 30% по сравнению с 2009 годом»,— отмечает организация. Правда, авторы доклада тут же оговариваются: столь резкий рост числа употреблявших наркотики частично объясняется ростом на 10% числа жителей в возрасте от 15 до 64 лет.

Основными причинами роста управление называет рост потребления опиоидов в Африке, Азии, Европе и Северной Америке, а также растущую популярность каннабиса в Азии, Северной и Южной Америке. Кроме того, специалистам управления удалось провести более тщательную проверку в таких густонаселенных странах, как Индия и Нигерия. В связи с этим были серьезно пересмотрены показатели потребления опиоидов: «В Азии… 29,5 млн человек употребляли опиоиды в прошлом году, что выше предыдущей оценки в 13,6 млн. В Африке число лиц, употреблявших опиоиды в прошлом году, было пересмотрено с учетом данных проведенного в Нигерии обследования и составило 6,1 млн человек, в то время как, согласно предыдущей оценке, оно составляло 2,2 млн человек»,— говорится в докладе.

Потребление опиоидов населением в целом серьезно выросло: в 2017 году этот показатель составил 53 млн человек, что на 56% больше оценок за 2016 год. Опиоиды ответственны за две трети смертей, зафиксированных в 2017 году и связанных с употреблением наркотиков. Особенно заметен опиоидный кризис в Северной Америке, где до рекордно высокого уровня выросло число случаев передозировки синтетическими опиоидами. В США было зафиксировано более 47 тыс. смертей (+13%), в Канаде — 4 тыс. (+33%).

При этом в докладе отмечается сокращение масштабов незаконного оборота опиатов из Афганистана по северному маршруту через Центральную Азию в Россию.

Самым популярным наркотиком в мире остается каннабис. В 2017 году его употребляли хотя бы раз 188 млн человек. Постепенная легализация марихуаны в США и Канаде привела к сокращению числа изъятий каннабиса в Северной Америке. С 2010 года это показатель снизился на 77%. В 2017 году на Южную Америку приходилось 38% общемирового объема изъятий, а на Северную Америку — 21%. Однако в предыдущие годы ведущую роль играла именно Северная Америка.

Рекордно высоких объемов по итогам 2017 года достигло производство кокаина. По данным управления, в мире было произведено 1976 тонн этого наркотика, что на 25% больше, чем в 2016 году. Это было обусловлено главным образом ростом объема изготовления в Колумбии, на долю которой, по оценкам управления, приходится 70% мирового производства кокаина, отмечается в докладе. При этом правоохранительным органам стран удалось изъять 1275 тонн, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом и также является абсолютным рекордом.

По подсчетам управления, от болезней, связанных с употреблением наркотиков, страдают около 35 млн человек по всему миру. Лечение же получает лишь каждый седьмой из них.

Кирилл Сарханянц