Каких супергероев предпочитают американцы и где живут самые честные люди

Американцы в поисках супергероя

Сайт USDish с помощью сервиса Google Trends провел исследование, в котором выяснил, в каких штатах США любят вымышленную вселенную Marvel, а в каких — DC, а также имена наиболее популярных супергероев. Вселенная DC оказалась более популярна — ее любят в 31 штате, в то время как Marvel предпочитают в 15. Каких супергероев выбрали американцы — в материале “Ъ”.

Лучший способ разорвать отношения

Каждый пятый житель Великобритании был брошен своей второй половинкой не лично, а посредством сообщения. При этом у каждого восьмого отношения закончились и вовсе без объяснения причин. Подобные выводы были сделаны в ходе исследования компании OnePoll, в котором приняли участие 2 тыс. британцев. Как распадаются британские пары — в материале “Ъ”.

Тот еще песец

Расстояние более 3,5 тыс. км преодолела самка песца (или полярная лисица) за 76 дней: на своих четырех она добралась из норвежского Шпицбергена до самого северного канадского острова Элсмир. С помощью GPS-трекера за животным, выпущенным в дикую природу на востоке Шпицбергена в начале марта 2018 года, проследили ученые из Норвежского полярного института. О пути полярной лисицы — в материале “Ъ”.

В Китае не готовы возвращать потерянные кошельки

Граждане Китая оказались в числе наиболее нечестных среди жителей 40 стран, где в течение четырех лет группа ученых исследовала уровень бытовой порядочности, сообщает журнал Science. Оказалось, что китайцы реже представителей других наций стремятся вернуть владельцу потерянный кошелек с документами, если в нем нет денег. Где живут самые честные люди — в материале “Ъ”.

Лев Кисляк, Марина Колоколова, Артём Косенок, Евгений Федуненко