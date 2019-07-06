Какую вселенную американцы любят больше — Marvel или DC

Американский сайт USDish с помощью сервиса Google Trends провел исследование, в котором выяснил, в каких штатах США любят вымышленную вселенную Marvel, а в каких — DC, а также имена наиболее популярных супергероев. Вселенная DC оказалась более популярна — ее любят в 31 штате, в то время как Marvel предпочитают в 15. Интересно при этом, что в аналогичном исследовании в 2018 году, наоборот, победила вселенная Marvel (38 штатов против 8 у DC).

Аляска, Гавайи, Нью-Мексико и Кентукки не смогли выбрать между двумя вымышленными вселенными, тем не менее все четыре выбрали своими любимыми супергероями персонажей DC. Всего же в 29 штатах любимые супергерои — из вселенной DC, в то время как в 22 — из вселенной Marvel. Самым популярным персонажем является Супермен — его назвали любимым в восьми штатах, в том числе в штате Иллинойс, где находится Метрополис, послуживший прообразом для одноименного города из вселенной этого супергероя. В то же время только 4 из 18 самых любимых супергероев являются женщинами.

Тот факт, что супергерой родился в каком-либо штате, еще не гарантирует ему популярность. Считается, что местом рождения Бэтмена был округ Гарден в Небраске, однако там он не вошел в топ супергероев. В то же время прообраз места рождения Флэша Нью-Джерси принес ему победу. В двух случаях на помощь супергероям смогли прийти сыгравшие их актеры: Капитан Марвел победила в Калифорнии, где была рождена сыгравшая ее Бри Ларсон, а на Гавайях победил Аквамен, роль которого исполнил родившийся там Джейсон Момоа. При этом уже второй год подряд в штате Юта не могут решить, кто их любимый супергерой: жители выбирают между Железным Человеком и Капитаном Америкой.

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