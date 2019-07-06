Как британцы расстаются со своими партнерами

Каждый пятый житель Великобритании был брошен своей второй половинкой не лично, а посредством сообщения. При этом у каждого восьмого отношения закончились и вовсе без объяснения причин. Подобные выводы были сделаны в ходе исследования компании OnePoll, в котором приняли участие 2 тыс. британцев. Интересно, что, как показал опрос, 13% респондентов предпочли бы, чтобы с ними расстались, написав сообщение, а не позвонив по телефону или встретившись лично. Также выяснилось, что среднестатистический британец пережил шесть неудачных романов, два из которых заканчивались короткими и неприятными текстами. Хотя три четверти респондентов согласны, что лучше расставаться лично, 13% сказали, что все зависит от обстоятельств.

Опрос также показал, что двое из пяти британцев встречаются с другом своего друга, каждый десятый — со знакомым из своей школы и более четверти — с коллегой. Более половины британцев чувствовали себя виноватыми из-за того, что расстались с кем-то. Самая популярная фраза, предваряющая расставание с партнером,— «Нам нужно поговорить». С нее начинал этот трудный процесс почти каждый четвертый британец. А чтобы полностью разорвать отношения, в среднем требуется десять недель. Лучшим лекарством, чтобы справиться с расставанием, оказалась встреча с друзьями. Такого мнения придерживается треть респондентов. А 16% полагают, что нужно просто удалить своего бывшего партнера из друзей в социальных сетях.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».