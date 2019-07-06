Песец-рекордсмен дошел из Норвегии в Канаду за 3,5 месяца

Расстояние более 3,5 тыс. км преодолела самка песца (или полярная лисица) за 76 дней: на своих четырех она добралась из норвежского Шпицбергена до самого северного канадского острова Элсмир. С помощью GPS-трекера за животным, выпущенным в дикую природу на востоке Шпицбергена в начале марта 2018 года, проследили ученые из Норвежского полярного института. Только за первые три недели наблюдений самка, которой на момент начала путешествия не было еще и года, преодолела 1,5 тыс. км от исходной точки, оказавшись в Гренландии. Полный анализ маршрута опубликован в журнале Polar Research.

Ученые отмечают, что дальние переходы ради еды и выживания для песцов в целом свойственны. Однако такой темп у этого вида был зафиксирован впервые — самка песца проходила по льду до 155 км в день, в среднем 46,3 км ежедневно. Максимальную скорость животное развивало, передвигаясь по льдам северной Гренландии. Предыдущий рекорд был установлен в Аляске в 2012 году — тогда это был самец, и передвигался он с максимальной скоростью 113 км в день. На этот раз ученые сначала даже подумали, что животное оказалось на борту движущегося судна, однако их поблизости замечено не было. Как сложилась дальнейшая судьба песца-рекордсмена — неизвестно, передатчик животного перестал работать в феврале 2019 года.

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