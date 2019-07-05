Английский суд заморозит дивиденды Nord Stream

«Газпром» должен внести $145 млн на счет английского коммерческого суда, если Nord Stream выплатит дивиденды, сообщил в пятницу «Нафтогаз». Кроме того, российская компания обязана согласовывать получение дивидендов с «Нафтогазом» и английским судом.

«Нафтогаз Украины» сообщил, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.

«Соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учитывая продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и возможные дополнительные проценты по долгу, которые ''Газпрому'' придется заплатить ''Нафтогазу''»,— говорится в сообщении компании.

Также «Нафтогаз» заявляет, что суд обязал «Газпром» получать согласие украинской компании или судебное согласование при принятии решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов.

В «Нафтогазе» напомнили, что Английский коммерческий суд в марте наложил на «Газпром» дополнительные обязательства несокрытия и невывода своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Российская компания обязана предоставить денежное обеспечение в $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из банков Лондона в качестве гарантий исполнения судебных требований.

Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между «Нафтогазом» и «Газпромом» на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа, добавляет украинская сторона.

Евгений Зайнуллин