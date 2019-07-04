Протесты оказались бунтом

Генеральная прокуратура Грузии переквалифицировала уголовное дело, возбужденное после событий у здания грузинского парламента вечером 20 июня. Теперь речь идет не о достаточно мягкой статье «Организация групповых насильственных действий в отношении представителей власти», а о «Попытке силового свержения и захвата власти». За это обвиняемым, в числе которых лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), может грозить до 20 лет тюрьмы.

Генпрокуратура Грузии решила переквалифицировать уголовное дело, возбужденное по следам событий 20 июня, когда возмущенные визитом российской делегации оппозиционеры пытались захватить парламент, заявил на сегодняшнем брифинге официальный представитель следственного органа Кока Кацитадзе. По его словам, после «интенсивных следственных мероприятий» следствие пришло к выводу, что в ночь на 21 июня «отдельные лица планировали насильственное свержение и захват власти».

Неназванные «отдельные лица», по словам представителя Генпрокуратуры, «попытались осуществить бунт, который был успешно пресечен правоохранительными органами».

Поэтому расследование будет продолжаться уже не по 225-й статье грузинского уголовного кодекса — «Организация групповых насильственных действий в отношении представителей власти», а по части третьей статьи 315 — «Бунт с целью насильственной смены конституционного строя, насильственного свержения власти и захвата власти». Это одна из самых тяжких статей УК, предусматривающая до 20 лет тюремного заключения.

Следователи утверждают: воспользовавшись недовольством части граждан тем, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии, соратники экс-президента Михаила Саакашвили из партии «Единое национальное движение» ЕНД и их единомышленники из партии «Европейская Грузия» попытались ворваться в здание законодательного органа с целью «свержения законно избранной власти».

Господин Кацитадзе также сообщил, что первым фигурантом дела по новой статье станет глава политсовета ЕНД Никанор Мелия, которого на днях парламент лишил депутатской неприкосновенности, а городской суд освободил под залог, обязав подсудимого постоянно находиться дома.

В среду вечером на Никанора Мелию надели специальный браслет, отслеживающий его передвижения. Другими подозреваемыми в попытке госпереворота, судя по всему, станут бывший мэр Тбилиси сооснователь партии «Европейская Грузия» (ЕГ) Гиги Угулава, бывший глава МВД Георгий Барамидзе (они проходили по прежнему делу свидетелями, но не явились на допрос) и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Впрочем, последний успел улететь во Францию, где еще в 2007 году получил политическое убежище.

Не исключено, что уголовное дело по ст. 315 УК возбудят и против бывшего президента Михаила Саакашвили, который недавно восстановил украинское гражданство и занимается политикой там.

Во всяком случае, сразу после ночных столкновений у здания парламента Грузии премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил: насильственными действиями «руководил экс-президент». Напомним, что против господина Саакашвили в Грузии уже были возбуждены четыре уголовных дела по обвинениям в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств. По двум из них он заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы.

Впрочем, однопартийцы бывшего президента пока пытаются сохранять спокойствие. Член парламента от ЕНД Саломе Самадашвили заявила “Ъ”, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардер Бидзина Иванишвили, считающийся неформальным руководителем правительства, «оказался в тупике и начинает политический террор». Вместо этого, по мнению собеседницы “Ъ”, ему следует искать выход из «кризиса имени Гаврилова», в котором оказалась страна, после того как «власти пригласили оккупанта в парламент и усадили его в кресло спикера».

Георгий Двали, Тбилиси