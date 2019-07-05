Телеведущая «РБК Новосибирск» будет бороться за пост мэра

Партия «Гражданская платформа» выдвинула генерального продюсера и ведущую телеканала «РБК Новосибирск» Юлию Сапину на осенние выборы главы города. «Я вижу, что городская предпринимательская среда может быть лучше, качественней, полезней. И имею свое видение, как ее можно вывести на новый уровень»,— написала Юлия Сапина в Instagram, сообщив о своем выдвижении.

По данным РБК, кандидат от «Гражданской платформы» намерена подать документы в городской избирком в течение недели. Председатель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов сказал, что Новосибирск — один из важных стратегических регионов для партии. «Именно поэтому и было принято решение участвовать в выборах мэра»,— приводит его слова РБК.

Юлия Сапина родилась в 1985 году. По ее словам, она «много лет сотрудничает» с «Гражданской платформой», отстаивающей интересы предпринимателей. В частности, в 2015 году была пресс-секретарем сибирского отделения «Гражданской платформы» и Александра Манцурова, которому помогла избраться депутатом заксобрания региона, где он оказался единственный представителем своей партии. В 2016 году Юлия Сапина работала медиа-менеджером предвыборной кампании кандидата в депутаты Госдумы Рифата Шайхутдинова.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Городской избирком пока принял документы от пяти кандидатов: координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко, депутата горсовета Натальи Пинус («Российский общенародный союз»), руководителя юрфирмы «Адвокат-плюс» Александра Гультяева (Партия возрождения России), главы крестьянско-фермерского хозяйства Алексея Южанина (Партия социальных реформ) и коммунальщика Александра Трушакина (Партия великое отечество).

Также о своем желании баллотироваться заявляли действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), бывший «политический» вице-губернатор региона Виктор Козодой («Справедливая Россия»), координатор реготделения ЛДПР Евгений Лебедев, бывший вице-мэр по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин («Родина»), бизнесмен Дмитрий Холявченко («Яблоко») и др.

Подробнее о ходе предвыборной кампании — в материале “Ъ-Сибирь” «Родина» нашла хозяина»

Илья Галагуз