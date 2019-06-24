Депутат Наталья Пинус пойдет на выборы мэра Новосибирска от партии

Независимый депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус выдвинется на выборы главы города от национал-консервативной партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина. «Я благодарна партии за выдвижение, но вступать в нее не буду, я остаюсь независимым политиком и дальше пойду сама»,— сказала “Ъ-Сибирь” госпожа Пинус.

По словам депутата, она приняла такое решение из-за того, что при самовыдвижении результат сбора подписей предугадать сложно. «Это даже не лотерея, 90% кандидатов не регистрируют. Многие партии контролируются из центра, при просьбе снятия кандидата с финишной прямой не отказывают»,— сказала она. Также Наталья Пинус добавила, что в среду, 26 июня, откроется ее штаб рядом с общественной приемной мэра-коммуниста Анатолия Локотя.

Выборы главы Новосибирска пройдут 8 сентября. Ранее о намерении баллотироваться заявили Анатолий Локоть (КПРФ), бывший «политический» вице-губернатор региона Виктор Козодой («Справедливая Россия»), координатор реготделения ЛДПР Евгений Лебедев, бизнесмен Сергей Проничев (Партия роста), депутат новосибирского заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые») и общественник Олег Викторовичич (Партия дела). Пока в избирком подал документы только самовыдвиженец, координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко.

О грядущих выборах мэра — в материале “Ъ-Сибирь” «Несистемная оппозиция системному оппозиционеру»

Юлия Сасевич