Несистемная оппозиция системному оппозиционеру

Выборы мэра Новосибирска назначены на 8 сентября. Помимо действующего градоначальника, коммуниста Анатолия Локотя, о своем намерении принять в них участие заявили еще восемь политиков и общественников. Большинство из них собираются баллотироваться от партий, эпизодически или совсем не представленных в органах власти. «Единая Россия» поддерживает коммуниста и в выборах не участвует. Координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко пойдет на выборы самовыдвиженцем. Политологи уверены, что никому из них поодиночке не удастся набрать голоса, достаточные для победы над действующим мэром. Впрочем, почти все потенциальные кандидаты заявляют, что готовы сесть за стол переговоров и сплотиться вокруг единого кандидата от оппозиции.

Вчера на сессии горсовета Новосибирска депутаты назначили выборы мэра на 8 сентября 2019 года. О намерении баллотироваться уже заявил действующий мэр коммунист Анатолий Локоть. Его поддерживает губернатор-единоросс Андрей Травников, его кандидатуру считает предпочтительной председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев. «Единая Россия» от участия в выборах мэра отказалась, после того как год назад господин Локоть публично отказался от участия в выборах губернатора Новосибирской области в пользу господина Травникова.

Независимый депутат горсовета Наталия Пинус может пойти на выборы от партии «Родина». От Партии роста пойдет бизнесмен Сергей Проничев, от Партии дела — общественник Олег Викторович. Беспартийный член фракции ЛДПР в новосибирском горсовете Дарья Украинцева будет представлять партию «Зеленые», ЛДПР выдвинет кандидатом координатора своего реготделения Евгения Лебедева, «Яблоко» — зам­преда реготделения Дмитрия Холявченко. Не исключено, что «Справедливую Россию» на выборах будет представлять бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой. Координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко готов идти на выборы самовыдвиженцем.

Выборы пройдут в один тур. 17 июля завершится прием документов от кандидатов на регистрацию. Кандидатам-самовыдвиженцам предстоит собрать 6 тыс. подписей, на кандидатов от политических партий это условие не распространяется.

Политологи считают, что среди заявившихся к участию в выборах нет ни одного достаточно сильного кандидата, который мог бы обойти в сентябре Анатолия Локотя. «При существующем раскладе победит действующий мэр. Чем больше будет конкурентов, тем больше вероятность, что он победит, его больше знают, к нему привыкли, у него сложился определенный кредит доверия. Узнаваемость больше. При нем не было катастрофических событий»,— говорит политолог Сергей Козлов. Он уверен, что проиграть господин Локоть может только в случае, если оппозиция объединится и выдвинет единого достаточно сильного кандидата, как это было пять лет назад на прошлых выборах мэра.

Напомним, Анатолий Локоть возглавил Новосибирск в апреле 2014 года, выиграв на выборах у кандидата от партии власти, и.о. мэра Новосибирска, а ныне первого вице-губернатора Владимира Знаткова (43,75% против 39,57%). Для его победы объединились представители 23 политических партий и общественных движений, подписав соглашение о координации действий. Под документом, в частности, поставили подписи уполномоченные лица КПРФ, «Патриотов России», «Демократического выбора», Национально-демократической партии, «Другой России», «Интернациональной России». На выборы господин Локоть пошел как единый кандидат от оппозиции. «Пять лет назад объединение практически всей оппозиции города фактически дало Анатолию Локотю мандат на перемены. Однако оказанное ему доверие он не оправдал: мэрию не реформировал, теперь же вот открывает памятник Сталину... В итоге он растерял эту поддержку оппозиции»,— говорит бывший лидер новосибирского реготделения «Демократического выбора», один из участников коалиции 2014 года Сергей Дьячков.

Пятеро из восьми претендентов на пост мэра сообщили “Ъ”, что готовы к переговорам с оппонентами. Виктор Козодой утверждает, что сценарий выдвижения единого кандидата от несистемной оппозиции «может произойти с очень высокой вероятностью». «Я готов, конечно, к сотрудничеству. И давно готов»,— заявил он “Ъ”. Договариваться готовы также Наталия Пинус, Дмитрий Холявченко, Олег Викторович и Сергей Бойко. Дарья Украинцева и Евгений Лебедев сообщили “Ъ”, что за стол переговоров они не сядут и настроены только на личную победу.

Сказать, кто на предстоящих выборах мог бы стать единым кандидатом от оппозиции, политологи затрудняются. «Трудно сказать, кого выдвинут как единого кандидата при объединении. Теоретически им мог бы стать Евгений Лебедев. Но пойдет ли ЛДПР на сотрудничество? Я такого не помню»,— говорит политолог Владимир Леонтьев.

По мнению гендиректора АПЭК Дмитрия Орлова, политика, который смог мы противостоять Анатолию Локотю, пока нет: «Главное, что должно быть у оппозиционного кандидата — способность выступить "точкой сборки" некоммунистического избирателя. Локоть опирается не только на коммунистов и в целом левых, но и на более широкую коалицию. Сформировать альтернативную коалицию, в том числе из групп, которые ориентируются на самого Локотя, — вот цель "кандидата-2". Пока таких претендентов нет».

Юлия Сасевич