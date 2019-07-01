Депутат и юрист подали документы на выборы мэра Новосибирска

Независимый депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус и руководитель юридической фирмы «Адвокат-плюс» Александр Гультяев подали документы о своем выдвижении на осенние выборы мэра.

По данным избиркома, госпожа Пинус выдвинулась от национал-консервативной партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина, второй кандидат — от левой Партии возрождения России, основанной бывшим председателем Госдумы Геннадием Селезневым. Партийное выдвижение позволит им не собирать подписи в свою поддержку.

Таким образом к данному моменту на выборы новосибирского мэра заявились три кандидата. Ранее документы подал самовыдвиженец и координатор новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко. Ему нужно собрать около 6 тыс. подписей. Выдвижение кандидатов продлится до 17 июля.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. О намерении баллотироваться заявили действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), руководитель фракции ЛДПР в горсовете Евгений Лебедев, депутат новосибирского заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), бывший «политический» вице-губернатор региона Виктор Козодой («Справедливая Россия»), общественник Олег Викторович (Партия дела), бизнесмен Сергей Проничев (Партия роста), а также бизнесмен и публицист Дмитрия Холявченко («Яблоко»).

О грядущих выборах мэра — в материале “Ъ-Сибирь” «Несистемная оппозиция системному оппозиционеру»

Юлия Сасевич