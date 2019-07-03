«Справедливая Россия» выдвинула бывшего вице-губернатора в мэры Новосибирска

Новосибирское отделение «Справедливой России» утвердило кандидатуру бывшего «политического» вице-губернатора региона Виктора Козодоя для выдвижения от партии на выборы главы города. Решение принято на партийной конференции в среду. «По результатам тайного голосования за кандидатуру Виктора Козодоя проголосовали единогласно»,— говорится в сообщении «Справедливой России». Ранее выдвижение бывшего вице-губернатора одобрил президиум центрального совета партии.

Выборы главы Новосибирска назначены на 8 сентября. К данному моменту в городской избирком подали документы о своем выдвижении четыре кандидата. Первым это сделал координатор местного штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко, решивший бороться за пост в качестве самовыдвиженца. Затем документы предоставили депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз») и руководитель юрфирмы «Адвокат-плюс» Александр Гультяев (Партия возрождения России). Четвертым кандидатом стал глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин, выдвигающийся от «Партии социальных реформ: прибыль от природных ресурсов — народу».

Также о своем желании баллотироваться заявляли действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), бизнесмен Сергей Проничев (Партия роста), беспартийный член фракции ЛДПР в новосибирском заксобрании Дарья Украинцева от «Зеленых», координатор реготделения ЛДПР Евгений Лебедев, бизнесмен и публицист Дмитрий Холявченко («Яблоко»), а также общественник Олег Викторович из Партии дела.

Подробнее о грядущих выборах — в материале “Ъ-Сибирь” «Несистемная оппозиция системному оппозиционеру»

Илья Галагуз