Что известно об атомной глубоководной станции АС-31

1 июля в Баренцевом море при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников. ЧП произошло на глубоководной атомной станции АС-31. Что известно об этом аппарате — в материале “Ъ”.

АС-31 проекта 10831 разработана в КБ «Малахит» в 1980-х годах. Построена на заводе «Севмаш» (Северодвинск). Согласно официальной российской военно-морской классификации, является атомной глубоководной станцией.

Технические характеристики станции засекречены. По имеющейся в свободном доступе информации, подлодка имеет длину до 79 м, ширину — 7 м, полное водоизмещение — 2 тыс. тонн. Подлодка не несет никакого вооружения, способна погружаться на глубину до 6 км и развивать скорость 30 узлов. Экипаж — 25 офицеров.

Прочный корпус глубоководной станции собран из ряда высокопрочных титановых отсеков, имеющих сферическую форму, которые применяют на глубоководных батискафах (именно поэтому проект получил неофициальное наименование «Лошарик»). Такая конструкция (в отличие от цилиндрических прочных корпусов обычных подводных лодок) позволяет выдерживать на порядки большее давление на сжатие при погружениях на большие глубины. Главная энергетическая установка мощностью до 15 тыс. л. с. имеет один реактор и один винт.

Во время экспедиции «Арктика-2012» эта подлодка 20 суток занималась сбором грунта и образцов породы на глубинах 2,5–3 тыс. м.